Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin hakkını sonuna kadar savunacağız

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 3 saat süren toplantıda Ege’de yaşanan gerilim, ekonomi ve salgın gündeme geldi.

CHP kaynaklarına göre Kılıçdaroğlu, Ege’de Türkiye’nin hakkının çiğnenmesine göz yumulmayacağına vurgu yaptı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Bir Türk-Yunan savaşı her iki milletin istemediği bir şeydir. Biz bölgede barışı ve zenginliği büyütecek politikalar geliştirmeliyiz. Sorunlarımızı diplomasiyi kullanarak çözmeliyiz.

* Elbette ki Türkiye’nin en küçük bir hakkının hukukunun çiğnenmesine göz yummayacağız. Elbette ki sonuna kadar Türkiye’nin hakkını ve hukukunu savunacağız.

* Bu kapsamda Yunanistan’ın Meis Adası açıklarında Türkiye’yi kışkırtan tutumlarını şiddetle kınıyoruz. Kabul edilemez buluyoruz.

“PANDEMİ SÜRECİNİ KÖTÜ YÖNETTİLER”

Ekonomi ve pandemi sürecinin de gündeme geldiği toplantıda Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

* Akşam eve giden anne-baba, buzdolabının kapısını açtığında gün boyunca anlatılan yalanların ve hayallerin gerçeği ile yoksullukla karşı karşıya kalıyor.

* İşsizlik, dayanılmaz bir boyut aldı. Pandemiyi yönetemedikleri şimdi daha iyi görülüyor. Yoksullar hem yoksulluklarıyla hem de pandemi sürecinin yalnızlığı ile baş başa bırakıldı.

* Her gün bir iki tane sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bütün sağlık çalışanları ‘artık tükendik bizi duyun’ diyor.

* Ama onları duymamakta ısrar eden taleplerini görmezden gelen ihtiyaçlarını karşılamayan bir saray düzeni var.

* Biz bu insanların yanında olmaya onlara her türlü olanağı sunmaya devam edeceğiz. Onların sesi olacağız.

* Pandemi sürecini çok kötü yönettiler.