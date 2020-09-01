Kılıçdaroğlu: Türkiye’nin hakkını sonuna kadar savunacağız

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. 3 saat süren toplantıda Ege’de yaşanan gerilim, ekonomi ve salgın gündeme geldi.
CHP kaynaklarına göre Kılıçdaroğlu, Ege’de Türkiye’nin hakkının çiğnenmesine göz yumulmayacağına vurgu yaptı.
Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
* Bir Türk-Yunan savaşı her iki milletin istemediği bir şeydir. Biz bölgede barışı ve zenginliği büyütecek politikalar geliştirmeliyiz. Sorunlarımızı diplomasiyi kullanarak çözmeliyiz.
* Elbette ki Türkiye’nin en küçük bir hakkının hukukunun çiğnenmesine göz yummayacağız. Elbette ki sonuna kadar Türkiye’nin hakkını ve hukukunu savunacağız.
* Bu kapsamda Yunanistan’ın Meis Adası açıklarında Türkiye’yi kışkırtan tutumlarını şiddetle kınıyoruz. Kabul edilemez buluyoruz.
“PANDEMİ SÜRECİNİ KÖTÜ YÖNETTİLER”
Ekonomi ve pandemi sürecinin de gündeme geldiği toplantıda Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:
* Akşam eve giden anne-baba, buzdolabının kapısını açtığında gün boyunca anlatılan yalanların ve hayallerin gerçeği ile yoksullukla karşı karşıya kalıyor.
* İşsizlik, dayanılmaz bir boyut aldı. Pandemiyi yönetemedikleri şimdi daha iyi görülüyor. Yoksullar hem yoksulluklarıyla hem de pandemi sürecinin yalnızlığı ile baş başa bırakıldı.
* Her gün bir iki tane sağlık çalışanı Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bütün sağlık çalışanları ‘artık tükendik bizi duyun’ diyor.
* Ama onları duymamakta ısrar eden taleplerini görmezden gelen ihtiyaçlarını karşılamayan bir saray düzeni var.
* Biz bu insanların yanında olmaya onlara her türlü olanağı sunmaya devam edeceğiz. Onların sesi olacağız.
* Pandemi sürecini çok kötü yönettiler.