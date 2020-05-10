Kılıçdaroğlu ve CHP’liler şehit anneleriyle görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adapazarı İlçe Başkanı Ayşe Füsun Çetin ve Kadın Kolları Başkanı Gülcan Sarıkaya ve ekibi 10 Mayıs Anneler Günü sebebiyle başta şehit anneleri olmak üzere bir çok kişiyi ziyaret etti.

Annelerin gününü kutlayan Sarıkaya ise görüntülü telefon görüşmesiyle başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’yı anneler ile görüştürdü.

KILIÇDAROĞLU: ŞEHİDİMİZ TÜRKİYE’NİN ONURUDUR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen sene Haziran ayında Hakkari sınırında bir üs bölgesine bölücü teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta’nın annesi Berrin Hayta ile görüştü.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Büyük acılar yaşadınız. Kolay değil tabi evlat acısı acıdır. Sonuçta şehidimiz Türkiye’nin şehidi ve onurudur. Anneler her zaman evlatlarının üzerine titrerler. Eğer evlat ağlıyorsa anne de ağlar.

*Çocuk hastaysa anne de hastadır. Çocuk gülerse anne de güler. Sizin acınız derindir. Ama şehit olması ve bütün Türkiye’nin onu kucaklaması farklı bir şeydir. Allah sabır versin.

*Millet olarak da temennimizi dile getirdik. Anneler gününüzü kutlamak isterim. Bütün gençler sizin evladınızdır. Bende ellerinizden öpüyorum ve tekrar Allah sabır versin diliyorum. Şahsınızda bütün şehit annelerinede şükranlarımızı, saygılarımızı hürmetlerimizi gösteriyorum.

ÖZKOÇ: ALLAH SİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Şehit Çetin Çelik’in annesi Pelinşan Çelik ile görüştü. Özkoç, “Güzel ellerinden öpüyorum teyzem. Allah senin gibi anneleri bizim başımızdan eksik etmesin. Nice güzel yaşlar diliyorum anneciğim. Canım annem sen hepimizin annesisin. Bizlerde senin evlatlarınız. Allah sana uzun ömürler versin” ifadelerini kullandı.

ÖZKAN ŞEHİT EŞİNİ UNUTMADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Şehit Pilot Yüzbaşı Feridun Tavel’in eşi Ayşe Tavel ile görüştü. Ayşe Tavel’in Anneler Gününü kutlayan Genel Başkan Tuncay Özkan, Covid-19 salgını sebebiyle dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

ALTAY: GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Adapazarı üyelerinden Sabiha Ergün ile görüştü. Altay, “Ellerinizden öpüyorum Sabiha hanım. Allah sizi başımızdann eksik etmesin. Sizin bu enerjiniz bize moral veriyor. Güzel günler göreceğiz. Size de iktidarı göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise Adapazarı ilçe teşkilatından Mükerrem Başer ile görüştü. Karaca, “Anneler günün kutlu olsun anacığım. Sevgiyle ellerinden öpüyorum. Sevgiyle kalın görüşmek üzere diliyorum” ifadelerini kullandı.

“YALNIZ OLMADIKLARINI HATIRLATMAK İSTEDİK”

CHP Adapazarı Kadın Kolları Başkanı Gülcan Sarıkaya ise görüşmelerin ardından şu açıklamaları yaptı;

*CHP Adapazarı kadın kolları olarak, Anneler Gününde öncelikli olarak evladını vatan için ebediyete uğurlamış olan annelerimizi yalnız bırakmamak ve unutulmadıklarını onlara hatırlamak amacıyla Adapazarı İlçe başkanımız Ayşe Füsun Çetin ile birlikte ziyaretlerde bulunduk.

*Ayrıca Covid-19 nedeniyle aylardır evlerinde kalan parti büyüklerimizden birkaçını da ziyaret ederek gönüllerini almak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik.

*Görüşmelerimiz esnasında oldukça duygu dolu anlar yaşandı, şehit annelerimize hepimizin onların evladı olduğunu hatırlatarak, bu vesile ile hatırlanmanın, unutulmamanın değerini bir kez daha anımsadık.