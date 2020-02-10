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Kılıçdaroğlu ve MHP’den ‘İdlib’ mesajı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'de rejimin saldırısında şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı paylaştı.

17:42 -
Haberler Gündem
Kılıçdaroğlu ve MHP’den ‘İdlib’ mesajı!

Kılıçdarıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İdlib’den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

MHP’DEN AÇIKLAMA

MHP’den yapılan yazılı açıklamada ise, “İdlib’de rejim unsurları tarafından yapılan hain saldırı sonucu 5 askerimiz şehit düşmüş, 5 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz” denildi. DHA

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Son güncelleme: 17:43 10.02.2020
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