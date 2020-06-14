Kılıçdaroğlu yeni kuşağa Mustafa Kemal’in iki ilkesiyle seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Kulübü üyeleri ile bir araya geldi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

“Türkiye’de tam anlamıyla bir hukuk devletini gerçekleştirmek, özümsemek için neler yapılabilir?” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Ahlaki temelleri güçlü olan bir toplum inşa etmemiz gerekiyor” dedi.

Bunun için siyasi ahlak yasası gibi bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Siyasetin toplumun hassas duygularıyla oynayarak oy devşirme gibi bir yöne savrulmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“TOPLUMUN KILCAL DAMARLARINA KADAR ULAŞACAK”

“Baştaki kişi temiz ve dürüst olacak, o temizlik ve dürüstlük toplumun kılcal damarlarına kadar ulaşacak” sözlerini sarf eden Kılıçdaroğlu, Japonya ve Türkiye’den iki belediye başkanı örneğini karşılaştırdı ve şöyle dedi;

*Japonya’da 4 saat sular akmadığı için belediye başkanı istifa etti. Çünkü suların akmasından sorumlu olan kişi benim diye…

*Bizde bırakın 4 saat, 15 gün sular kesildi, tankerlerle su taşındı. Vatandaşlarımız belediye başkanına teşekkür ettiler tankerlerle su geldi diye. Bu sular 15 gün niye kesildi, hangi gerekçeyle kesildi, neden önlem alınmadı gibi bu sorular sorulmadı.

“BUNLARI KAÇA YAPTINIZ?”

Gençlere, “Ödediğiniz vergiler nerelere harcanıyor?” sorusunu soran Kılıçdaroğlu, “Şehir hastaneleri, havaalanları yaptınız, köprüler, otobanlar, tüneller yaptınız, gayet güzel, itirazımız yok. Sadece şu soruyu öğrenmek istiyoruz. Bunları kaça yaptınız? Bu sorunun yanıtını, CHP’nin genel başkanı olarak ben bilmiyorum, 600 milletvekili de bilmiyor, 83 milyon vatandaş da bilmiyor. O zaman bana hangi hangi hukuk devletinden söz edeceksiniz?” diye konuştu.

“İNSANLIK TARİHİ ADALETİ SAĞLAMA MÜCADELESİDİR”

Ülkedeki adaletsizliğe değinen Kılıçdaroğlu, “İnsanlık tarihi adaleti sağlama mücadelesi tarihidir” dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

*Adalet konusunda toplumun çok duyarlı olduğunu biliyoruz. Mahkemelerin adalet dağıtmadığını biliyoruz. En yetkili kişilerin bile, Yargıtay başkanı örneğin, adalete olan güvenin yüzde 30’lara, 38’lere indiğini ifade ediyor.

*Şöyle bir gerçeklik var. Adaletsizlik var ama toplum çok duyarsız değil… Adaleti ararken veya adaleti savunurken ne kimliğimiz, ne inancımız, ne yaşam tarzımızı öncelememiz gerekiyor.

AKP’Lİ AYVALI’YA TEPKİ

AKP Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı’nın bir televizyon programındaki ifadeleri için, ‘Biz iktidar olduk, müsteşar olmak için 12 yıl beklemek gerekiyor, bizim beklemeye tahammülümüz yok. Dolayısıyla gittik bir başka örgütle iş birliği yaptık diğerlerini tasfiye ettik’ gibi bir cümle kurdu” diyen Kılıçdaroğlu, liyakat vurgusunda bulundu. Liyakatsizliğin sebebinin yönetim krizinin temelinde yatan sorun olduğunu belirtti.

YENİ KUŞAĞA MUSTAFA KEMAL’İN İKİ İLKESİYLE SESLENDİ

Kılıçdaroğlu, milyonlarca gencin oy kullanması beklenen 2023 seçimleriyle ilgili şunları söyledi;

Çok sayıda genç, 2023’te sandıklar konduğunda oy kullanacak ve bunların sayısı milyonlar. Bu gençlerin pozisyonu nedir, siyasete ilgileri nedir ve biz nasıl bir strateji izlemeli, kendimizi gençlere nasıl anlatmalıyız…

*Bizim gençlere ulaşacağımız en rahat alan sosyal medya… Yeni kuşağın beklentilerine uygun özel bir çalışma yapılması gerekiyor.

*Gençlerin unutmaması gereken iki şey var. Mustafa Kemal’in iki temel ilkesi var. Siyasi bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık. Eğer bayrağımın altında özgürce yaşıyorsam bunun adı siyasi bağımsızlıktır.

ATATÜRK’ÜN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Ekonomik bağımsızlıkla ilgili ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Savaş meydanlarında kazanılan zaferler, ekonomik zaferlerle taçlandırılmadıkça bağımsızlığını koruyamazsınız’ sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bugün geldiğimiz nokta odur. Siz Türkiye saman ithal ederken hiç vicdanınız sızlamıyor mu? Bu ülke nasıl saman, canlı hayvan, nohut, fasulye, mercimek ithal eder? Neden ithal ediyoruz?

*Dolayısıyla bugün batının egemen güçleri kendi aralarında kavga ediyorlar, ‘Türkiye’yi biz besleyeceğiz’ diye. Tarım bütün ülkelerde en stratejik sektördür. Bu sektör elimizden alındı.

*Demokrasiyi inşa edeceksek beraber inşa edeceğiz. Tek başına bunu yapamayacağıma göre, siz de tek başınıza yapamayacağınıza göre birlikte yapacağız.

*Kavgaysa birlikte bunun kavgasını vereceğiz. Ama hukuk içinde yapacağız bunu. Ve göstereceğiz sonra, bütün Türkiye’ye ve bütün dünyaya göstereceğiz. Biz beraber olduğumuz zaman güçlüyüz ancak.

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