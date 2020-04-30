Kılıçdaroğlu’ndan 1 Mayıs mesajı: Sağlıklı günlerde meydanlarda coşkuyla kutlayacağız

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanılabilir bir dünya düşüyle emeğini ortaya koyan, hak ettikleri koşullarda işbaşı yapan tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını belirtti.

“YAŞASIN 1 MAYIS”

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Tüm eşitsizliklere, sömürüye ve salgın hastalık tehlikesine rağmen; daha yaşanabilir bir dünya düşüyle emeğini ortaya koyan, hak ettikleri koşullarda işbaşı yapıp alın teri dökmek için sabırsızlanan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.

*Çalışma koşullarının iyileştirildiği, emeğin karşılığının alındığı, gelir dağılımında adaletin sağlandığı, iş cinayetlerinin son bulduğu, istihdamın arttırılıp işsizliğin çözüldüğü, üretimden ve üretenden yana bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz, sağlıklı günlerde 1 Mayıs'ları meydanlarda coşkuyla kutlayacağız. Yaşasın 1 Mayıs.