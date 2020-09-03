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Kılıçdaroğlu’ndan Binali Yıldırım’a geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüsü test sonucu pozitif çıkan Binali Yıldırım'ı telefonla aradı. Kılıçdaroğlu’nun Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.

Sözcü Ankara
18:09 -
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Kılıçdaroğlu’ndan Binali Yıldırım’a geçmiş olsun telefonu

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım kendisinin ve eşinin corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak kendisine ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi’ne gittiklerini ve yapılan tetkikler sonucu corona virüsü testlerinin sonucunun pozitif çıktığını belirten Yıldırım, “Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz” ifadelerini kullanmıştı.

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