Kılıçdaroğlu’ndan corona açıklaması: Bu rakamların gerçek olmadığını herkes biliyor

Corona virüsü vakalarındaki artışa dikkati çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu rakamların gerçek olmadığını ben de, siz de, doktorlar da biliyor. Ama ne olursa olsun bizler mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

* Hastaneler, yoğun bakımlar tıka basa dolu. Bu devletin, ülkenin iyi yönetilmediğini gösteriyor. Bilim Kurulu’nun sözcüsü yok her kafadan bir ses çıkıyor. Vatandaş bu kişilerin çelişkili sözlerine tanık oldu.

ERDOĞAN DOKTOR DEĞİL Kİ!

* Bu süre içinde sürekli muhalefet yapmamaya, hükümeti doğru yönlendirmeye çalıştık. Ama ne yazık ki Sağlık Bakanı bir süre sonra bütün güveni yitirdi. Çünkü ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla…’ dedi. Sayın Cumhurbaşkanı doktor değil ki. Erdoğan ne talimatı veriyor size? Bu talimattan sonra olaylar tamamen güvensiz bir ortama sürüklendi. Bugün vaka sayıları da ölümler de gerçeği yansıtmıyor, bunu herkes biliyor.

* 18 yıldır bu ülkeyi yöneten bir kişi beş maskeyi dağıtamıyor. Beş maskeyi dağıtamayan bir siyasal iktidarın Türkiye’yi bu buhrandan çıkarmasının imkanı yoktur. Saray’dan Türkiye farklı mi görünüyor? Bu kadar kısır, bu kadar öngörüsüz, bu kadar basiretsiz bir yönetim Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilktir.

CHP’Lİ BELEDİYELERE DUA ETSİNLER

* Herkesi kendi köleleri olarak görüyorlar. Bu mantıkla devlet yönetilmez, bu mantıkla bir ülke ancak felakete sürüklenir. Bunlar yatsınlar kalksınlar CHP’li belediyelere dua etsinler. Eğer bu ülkede bir infial yoksa bunun sebebi CHP’li belediyelerin bütün engellemelere rağmen hiçbir ayrım yapmadan hizmet yapmasıdır. Yardım paraya bile el koydular bunlar, bunların bu dünyada yatacak yeri yoktur!