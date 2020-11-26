Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 138. Madde yanıtı

Dün AKP Grup toplantısında yargıya seslenen Erdoğan, Anayasa’nın 138. maddesine işaret ederek ‘kimse mahkemelere emir veremez’ demişti.

“SÖYLEMLERİNDE AKIL MANTIK YOK”

Konuya ilişkin TTB heyetinin ziyareti sırasında açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Rahip Brunson’un cezaevinden çıkarılmasını hatırlatarak, “Dün Erdoğan ilginç bir açıklama yapmış, ‘Ben size talimat vermiyorum’ diyor, yargıçlara. ‘Anayasa 138. maddesi var.’ ‘Dolayısıyla ana muhalefet partisi lideri de size talimat veremez’ diyor. Sanki Amerikalı papazı ben ‘çıkar’ dedim. Talimatı veren belli. O talimatı mahkemeye veren belli, çıkaran da belli. Akıl, mantık yok yani, gerçekten. Söylemlerinde de akıl mantık yok yani” diye konuştu.