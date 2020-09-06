Kılıçdaroğlu’ndan Sakarya’da saldırıya uğrayan işçilere geçmiş olsun telefonu

NE OLMUŞTU?

Türkiye gündemine sosyal medya üzerinden 'Fındık işçilerine ırkçı saldırı' diye yansıyan olayın ardından yapılan araştırmalarda Kocaali ilçesinin iki ayrı mahallesinde fındık işçilerine yönelik iki ayrı saldırının gerçekleştiği ortaya çıktı. İlk saldırı 22 Ağustos'ta Selahiye Mahallesi'nde, ikinci saldırı ise aynı ilçenin Köyyeri Mahallesi'nde 4 Eylül'de yaşandı. İlk saldırıda bahçe hissedarlarının kavga ettiği ve bahçede bulunan fındık işçilerinin de yaralandığı belirtildi. İkinci olayda ise kendilerine kötü davranılmasına karşı çıkan işçilere saldırı gerçekleştirildi. Bazı işçiler darp edilirken olay sırasında çekilen görüntüler sosyal medyaya yansıdı ve tepkilere yol açtı.