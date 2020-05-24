Kılıçdaroğlu’ndan videolu bayram mesajı: Umutsuzluk bize yakışmıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi seslendirdiği ve farklı zamanlarda vatandaşlarla bir araya geldiği anların görüntülerinin yer aldığı videolu paylaşımda vatandaşların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

DÜNYAYA GÜZEL GÖZLERLE BAKSINLAR

Zaman zaman olumsuz tablolarla karşılaşılabileceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* Bu siyaset kurumu da olabilir, devlet yapılanması da olabilir, yargı da olabilir, medya da olabilir. Ama bunları aşabilecek kapasitemiz var, bilgimiz var, birikimimiz var. Bütün vatandaşların bayramını kutlarken, umutsuz olmamalarını istiyorum. Dünyaya güzel gözlerle baksınlar. Umutla baksınlar dünyaya.

* Biz kendi güzel ülkemizi, her eve güzellik getirerek yeniden büyütebiliriz. Yeniden güzelleştirebiliriz. Dolayısıyla umutsuzluk bize yakışmıyor, hiç kimseye, bizim insanımıza yakışmıyor. Umutlu olalım, bayramı umut içinde güzellikle geçirelim.