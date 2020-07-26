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Kılıçdaroğlu’nun listesinde olmayan isimler PM’ye girebilecek mi?

Altıncı kez CHP Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, anahtar listesinde büyük ölçüde Merkez Yürütme Kurulu üyelerini korudu. Kılıçdaroğlu'nun listesinde yer almayıp Parti Meclisi'ne aday olan isimlerden kaçının listeyi deleceği merak konusu oldu...

Zeynep GÜRCANLI
15:17 -
Haberler Gündem
Kılıçdaroğlu’nun listesinde olmayan isimler PM’ye girebilecek mi?

CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde mevcut parti yönetimini büyük ölçüde koruduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun listesine sadece genel başkan yardımcılarından sadece Haluk Koç girmedi. Koç’un kurultay öncesi görevden affını istediği öğrenildi.

CHP’de mevcut Parti Meclisi’nde yer alıp, Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinde olmayan isimler şöyle: Haluk Koç, Ali Haydar Hakverdi, Ali Şeker, Ekrem Kerem Oktay, Bülent Ecevit Tatlıdil, Erdal Aksünger, Eren Erdem, Fatma Gürer, Gaye Pamuk Ateşli, Gaye Usluer, Gökhan Günaydın, Gülçin Timur, Haluk Pekşen, İlhan Cihaner, Mehmet Ali Çelebi, Meryem Gül Çiftçi, Müslüm Sarı, Sera Kadıgil Sütçüoğlu, Umut Tekin ve Zeki Kılıçarslan.

DAHA ÖNCE LİSTE DELDİLER, YİNE DELEBİLİRLER Mİ?

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir önceki kurultayda da anahtar listesine almadığı bazı isimler, oylamada ‘liste delerek’ Parti Meclisi’ne girmeyi başarmışlardı. Liste delen isimler, bu kurultayda da Parti Meclisi’ne aday oldular. Geçen kurultayda da anahtar listede yer almayıp liste delen, bu kurultayda da yeniden aday olan isimler şöyle: Erdal Aksünger, Gökhan Günaydın, Haluk Pekşen, Gaye Usluer, Ali Şeker ve Necati Yılmaz.

Geçen kurultayda liste delerek PM’ye giren Tuncay Özkan bu kez Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde yer aldı.

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Son güncelleme: 15:19 26.07.2020
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