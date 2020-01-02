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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Libya’ açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır" dedi.

17:58 -
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Kılıçdaroğlu’ndan ‘Libya’ açıklaması!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, ‘Hükümete açık ve net çağrımızdır’ başlığıyla Libya konusunda paylaşımda bulundu.

“TÜRKİYE ÖNAYAK OLMALI”

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Birleşmiş Milletler’in (BM) 2259 sayılı kararı uyarınca uluslararası meşruiyeti olan bir hükümet olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bu nedenle iç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla BM Barış Gücü’nün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalıdır. Türkiye, bölgede istikrarın sağlanmasına önayak olmalı, tüm diplomatik çabasını bu yönde ortaya koymalıdır” ifadelerini kullandı. DHA

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Son güncelleme: 18:00 02.01.2020
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