Kiralık araçlar yine tartışma yarattı! ‘Valiliğe başvurduk’

İBB’nin 2019 yılı denetim raporunun İBB Meclisi'ne sunulması sırasında kiralık araç tartışması yaşandı.

Raporla ilgili sunum yapan AKP'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammed Kaynar belediyenin ihalelerin kanuna ve usullere aykırı yapıldığını, çocuklara dağıtılan Halk Süt projesinde ihalesiz alım yapıldığını, geçen yıllara göre daha fazla ve daha pahalı araç kiralandığını, ağırlama giderlerinin arttığını savundu.

“YILLIK 50 MİLYON LİRA TASARRUF”

Komisyonun CHP'li üyesi Ediz Zeyrek de “İBB’deki araç israfını önleyerek yıllık 50 milyon lira tasarruf sağladık. Göreve geldiğimizden bu yana gençlere, çocuklara yardım yapıldı. İsraf önlendi, kreşlerin temelleri atıldı, metro hatları inşaatları tekrar başladı. Her ay 100 bin çocuğa süt dağıtılıyor” dedi.

Zeyrek iddia edildiği gibi ihalelerde bir yolsuzluk olmadığını belirterek “İhaleye fesat karıştırıldığına dair elinizde bir tek belge olsaydı bugüne kadar savcılığa suç duyurusunda bulunurdunuz” diye konuştu.

İKİ SEÇİM ARASINDA ARAÇ İADE EDİLMEMİŞ

İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da raporda iki seçim arasında iade edilen 517 aracın ve işçilere verilmesi gereken banka promosyonunun makam aracı olarak verilmesi konularının da komisyon raporunda olması gerektiğine vurgu yaptı.

Kaynar ise iki seçim arasında araç iade edilmediğini savunarak “Olmayan bir şeyi varmış gibi söylüyorlar. İmamoğlu seçildikten sonra araç sayısında da araç maliyetlerinde de artış oldu” diye konuştu.

“NEZAKET GÖSTERİP İSİMLERİ AÇIKLAMIYORUM”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Kaynar'ın resmi rakamları işine geldiği gibi yorumladığını belirterek mart ayında kiralık araçlarla ilgili açıkladığı İBB Teftiş Kurulu raporunu hatırlattı.

Rapor ile İBB’nin kullandığı resmi sistemin dışında başka bir araç takip sistemi kullanıldığını, 630 lüks aracın AKP Genel Merkezi, il başkanlığı, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, dernekler, vakıflara, spor kulüplerine verildiğinin ortaya çıktığını tekrar anımsattı.

Balyalı “İnsanda biraz utanma olur. AK Partililere, vakıflara, derneklere, spor kulüplerine en lüks model araçları biz mi verdik? İsterseniz bir komisyon daha kuralım. AKP'ye tahsis edilen araçları tek tek inceleyelim. Nezaket gösterip araçların verildiği milletvekillerinin, genel başkanlarının ismini açıklamıyorum” dedi.

Kaynar tekrar söz alarak “Yalan uydurup inanmalarına şaşırıyorum. Bu bir sanat. Doldurmuşlar excell dosyasını sallıyorlar. Ellerinde belge olsa suç duyusunda bulunsunlar. Aksi takdirde ben bu iftiraları atanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım” diye konuştu.

İBB, VALİLİĞE BAŞVURDU

Balyalı da İBB'nin soruşturma açılması için dosyası İstanbul Valiliği'ne sunduğunu, soruşturma için izin beklendiğini açıkladı.

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, soruşturma izni talebinin ve mahkemeye itirazın reddedildiğini savundu. Ancak edinilen bilgiye göre birkaç hafta önce yapılan başvuru henüz sonuçlanmadı.

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