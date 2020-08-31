Kırşehir’de 30 Ağustos kutlamasına izin vermediler, arbede çıktı

Son yıllarda milli bayram kutlamalarını çeşitli gerekçelerle iptal eden ya da katılmayan iktidar bu yıl da pandemi gerekçesiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına sınırlama getirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği kısıtlama genelgesinin ardından kutlamalara sınırlama getirilen Kırşehir’de CHP ve Atatürkçü Düşünce Derneği temsilcileri yürüyüş düzenlemek istedi.

100 METRELİK YÜRÜYÜŞE İZİN VERİLMEDİ

Meşalelerle yürümek isteyen vatandaşlar yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Atatürk Anıtı’na gitmek istedi. İl binası önünde toplanan grup içinde bulunan CHP Milletvekili Metin İlhan, polislerle görüşerek kendilerine izin verilmesini istedi. Ancak polisler valilik kararları doğrultusunda yurttaşların 100 metre yürümesine izin vermedi.

İlhan, görüşme yaptığı polislere “Biz bir şey yapmıyoruz ki, bu sizin de bayramınız bizim de bayramımız. Biz herhangi bir taşkınlık yapmayacağız. Bu milletin hepsinin 30 Ağustos’u kutlama hakkı var. 30 Ağustos bu ülkenin ulusal bayramıdır, özgürlüğüdür. Sadece bu meşaleleri bırakacağız ne var bunda?” diyerek tepki gösterdi.



POLİS GRUBUN ÖNÜNÜ KESTİ

Buna rağmen yürüyüşe geçen vatandaşlar kısa süre sonra polis barikatıyla karşılaştı. İkna çabaları sonuç vermeyince Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, anıta 3 kişinin gitmesi için polislerle görüştü. Ancak güvenlik güçleri bu isteği de kabul etmedi.

MİLLETVEKİLİNE TEKME ATILDI

Bu sırada Metin İlhan, polis barikatını geçmek isteyince arbede yaşandı. Barikatı aşan İlhan’ın bir polise, “Senden şikayetçi olacağım” demesi dikkat çekti.

CHP’li Milletvekili İlhan, polislere “Bir milletvekiline bir polis tekme atamaz. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Biz sizin haklarınızı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde savunuyoruz. Ama siz bana arkadan tekme atıyorsunuz. Yazıklar olsun” dedi.

15 TEMMUZ VE AYASOFYA’DA NEREDEYDİNİZ?

Atatürk Anıtı’na yürümeleri engellenenlere hitaben bir konuşma yapan CHP’li Metin İlhan, şunları söyledi:

* Biz 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamak için buradayız. Bizim başka hiç bir düşüncemiz yok. Yalnızca istediğimiz milletin birliği ve beraberliğidir. Ama biz 23 Nisan’da, 19 Mayıs’ta pandemi koşullarında balkonlarda kaldık.

* Dedik ki evet enfeksiyon var. Ancak 15 Temmuz kutlamalarında herkes sokaklardaydı. Ayasofya açıldığından herkes iç içeydi. Bir sürü insan enfeksiyon kaptı. Bu polisler neredeydi acaba, insanlara neden müdahale etmediler?

VALLİKTEN ‘TEKME’ AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili Kırşehir Valiliği’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Polis tarafından milletvekiline tekme atıldığı iddialarının yalanlandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığınca 26.08.2020 tarihli dilekçe ile 30 Ağustos günü Atatürk Anıtına çelenk sunmak üzere Valiliğimizden izin talebinde bulunulmuştur.

* Valiliğimizce yapılan değerlendirme neticesinde doğrudan halk sağlığını tehdit eden koronavirüs salgınıyla mücadele koşulları göz önünde bulundurularak salgın ile mücadele sürecinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla izin verilmemiştir.

* Fener Alayı düzenlenmesi konusunda Valiliğimize herhangi bir başvuru söz konusu olmamıştır. Bununla birlikte yine 30 Ağustos günü saat 21:30'da Fener Alayı düzenleneceğine dair sosyal medyada çağrı yapıldığının görülmesi üzerine içinde bulunulan pandemi süreci nedeniyle kesinlikle izin verilmeyeceği yönünde Sayın Milletvekiline, İl Başkanına ve Belediye Başkanına sözlü bildirimde bulunulmuştur.

* Tüm bu bildirimlere rağmen pandemi kurallarına da uyulmadan il teşkilatı önünde toplanılmış ve ana caddeye çıkılarak yürünmek istenmiştir. Caddeye çıkışı önlemek üzere emniyet güçlerimizce barikat oluşturulmuş ve topluluğun caddeye çıkması önlenmiştir.

* Topluluğun barikatı aşmak için güvenlik güçlerimizin üzerine yürümesi sonucu oluşan kargaşada Sayın Milletvekili Metin İlhan'a polis tarafından tekme atıldığı iddia edilmiştir.

* Elde edilen görüntülerin incelenmesi ve yine elde edilen tüm bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde; polisin sayın vekile tekme attığına dair bir durum kesinlikle söz konusu değildir.”