Kızılay Başkanı Kınık’tan Kılıçdaroğlu’na cevap

Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na bağış yapmasının ortaya çıkmasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, kendisini istifaya davet ederek, “Yöneticileri astronomik aylık alıyorsa iş gönüllülükten çıkıyor” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, “Görevimizi gönüllü olarak, hiçbir ücret ya da maaş almaksızın, meccanen yerine getiriyoruz” diye yanıt verdi.

Kınık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki grup toplantısındaki eleştirilerini bilgilendirme notuyla yanıtladı.

Kınık, ‘Bağış Değerlendirme Raporu' ve ‘Türk Kızılayı İddia, Soru ve Cevaplar' başlığıyla CHP'lilere gönderdiği iki çalışmada, kurumun 2018 Yılı Finansal Değerlendirme Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'na da yer verdi. Rapora göre Kızılay'a son beş yılda toplam 9 milyar 959 milyon 622 bin 802 TL bağış yapıldı.

Kızılay’ın internet sayfasında yer alan ‘Sıkça sorulan sorular’ bölümünde çalışanların gönüllülük esasıyla çalıştığına dair şu metin yer alıyor: