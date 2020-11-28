Komisyon Başkanı Prof. Dr. İbrahim Subaşı’dan torpil iddiasına yanıt: Vicdanımız rahat

Cumhuriyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne alınacak araştırma görevlisi için yapılan ve iki kez tekrarlanmasına karşın aynı kişinin kazanmasını yargıya taşıyan Avukat Merve Solak'a Komisyon Başkanı Prof. Dr. İbrahim Subaşı yanıt verdi.

Subaşı, “Tanıdığımız başarılı bir öğrenciydi, hakkını teslim ettik. Lehine veya aleyhine bir tasarrufumuz olmadı. Bundan sonra da sınav tekrarlansa aynı kişinin kazanacağına inanıyorum” dedi.

“İLKELERİM DOĞRULARIM VAR”

Prof. Subaşı, torpil iddiasını yargıya ve sosyal medyaya taşıyan Avukat Merve Solak'ın ön değerlendirmede en son sırada olduğunu belirterek “İlkelerim ve doğrularım var. Ben haksızlık yapmadım. Biz o sınavı heyet halinde yaptık. Heyet halinde karar verdik. On kişi katıldığında zaten bir kişi kazanacak. Kimseye haksızlık yapmadık. Kesinlikle haksızlık, torpil söz konusu değil, vicdanımız rahat. Kesinlikle doğru bir karar verdiğimize inanıyorum” dedi ve bazı paylaşımlarda iddia edildiği gibi kazanan kişinin akrabası olmadığını söyledi.