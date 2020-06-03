Kömürlü termik santral Adanalıları zehirleyecek

Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Platformu (DAÇE), Adana Tabip Odası, Adana Ziraat Mühendisleri Odası, 350.org, Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe), Ekosfer, Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL), TEMA Vakfı, WWF-Türkiye ve YUVA Derneği, Adana'nın Yumurtalık ilçesi Sugözü Kumsalı'na yapılan ve ithal kömürle çalışacak Hunutlu Termik Santrali inşaatının bir an önce durdurulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Adana'nın ve İskenderun Körfezi'nin bir termik santral daha kaldıramayacağını belirten kuruluşlar, halk sağlığını tehdit eden santralin Sağlık Etki Değerlendirmesi ve tüm körfezi kapsayan kümülatif hava kirliliği modellemesi yapılmadan inşaatına başlandığını belirterek, santral inşaatının durdurulmasını talep etti.

ÇED OLUMLU KARARI GEÇERLİ DEĞİL

10 kuruluş, Çinli Şanghay Elektrik tarafından Adana'ya kurulan termik santralin ÇED Raporu'nda ölçülen hava kirliliği verilerinin ulusal limit değerleri karşılamadığına, santralin ÇED olumlu kararının da bu sebeple geçerli olmadığına dikkat çekti.

ADANA YILIN 236 GÜNÜ KİRLİ HAVA SOLUDU

İki milyonu aşan nüfusuyla Adana, Çevre Mühendisleri Odası’nın yeni yayımlanan Hava Kirliliği Raporu'na göre, 2019 yılı boyunca 236 gün, yani yılın yüzde 65'inde kirli hava soludu. Aynı yıl Adana'nın merkezinde ölçülen PM10 hava kirleticisinin, Türkiye'de belirlenmiş ulusal kirlilik limitlerinin iki, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği limitlerin dört katı üzerinde olduğu belirlendi.

BACA GAZI ÖLÇÜMLERİ PAYLAŞILMIYOR

Kömürlü termik santraller ve ağır sanayinin yer aldığı İskenderun Körfezi'ndeki birçok istasyonda hava kirliliğine ilişkin anlık veri akışı sağlanamıyor. Bölgede yaşayan insanlar kirliliği takip edemediği gibi, bölgedeki termik santrallerin baca gazı ölçümlerinden çıkan sonuçlar talep edildiğinde dahi kişilerle paylaşılmıyor. Kuruluşlar ayrıca Adana'daki hiçbir istasyonda en tehlikeli hava kirleticisi olan PM2,5'in ölçülmediğine dikkat çekti.

KANSER VAKALARI 11 KAT ARTTI

Doğu Akdeniz Çevre Platformu gönüllü avukatı İsmail Hakkı Atal, “Santral projesinin lisans iptaline karşı açtığımız davada sunulan bilirkişi raporuna göre, Hunutlu projesine çok yakın mesafede bulunan Sugözü Kömürlü Termik Santrali'nin 2003 yılında faaliyete geçmesinin ardından, 2009-2014 yılları arasında kanser vakaları 11 kat, kanser türleri ise yüzde 275 oranında arttı” dedi.