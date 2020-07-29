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Konya Valiliği açıkladı: Toplu bayramlaşma yasaklandı!

Konya Valiliği corona virüsü tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı’nda toplu bayramlaşma, toplu yemek ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Müslüm EVCİ / Konya
20:38 -
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Konya Valiliği açıkladı: Toplu bayramlaşma yasaklandı!

Konya Valiliği corona virüsü salgını nedeniyle Kurban Bayramı'nda yapılan toplu etkinliklerle ilgili olarak yeni kararlar aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada arife günü dahil olmak üzere mezarlık ziyaretlerinin toplu yapılmamasına özen gösterilmesi istenilerek şöyle denildi:

* Kurban Bayramı süresince toplu ziyaretlerin yapılmaması, mezarlık ziyaretlerinin maske-mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanmasına, toplu bayram yemeği ve toplu bayramlaşma gibi organizasyonların yapılmasına müsaade edilmemesine, bayram namazının camilerin dışında açık alanlarda maske-mesafe ve hijyen kurallarına uyularak kılınmasının sağlanmasına ve namaz sonrasında toplu bayramlaşmalara müsaade edilmemesine karar verildi.

TOPLU ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Tüm il genelinde ve ilçelerde toplu etkinliklerin yasaklandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

* Özellikle arife günü yapılacak olan mezarlık ziyaretlerinin toplu olarak yapılmamasına özen gösterilmesine, mezarlık ziyaretlerine sosyal mesafe kuralına riayet edilmesine, mutlaka maske takılmasına ve mezarlıklarda herhangi bir ikramda bulunulmamasına, tüm ilimiz genelinde ilçe ve köyler dahil bayram nedeniyle yapılacak toplu yemeklerin ve toplu etkinliklerin yasaklanmasına karar verildi.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA VERİLECEK

Aile içi, eş, dost ve akrabalar arası bayram ziyaretlerinde kalabalık ortamların oluşmaması gerektiği belirtilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

* Maske-mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek bayramlaşma yapılması için başta camiler olmak üzere her türlü iletişim araçları kullanılarak duyuru yapılmasına, belirlenen kurallara aykırı hareket eden vatandaşlarımız için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 294. maddesine istinaden aynı Kanun'un 282. maddesinde belirtilen cezai müeyyidenin uygulanmasına karar verildi.

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Son güncelleme: 20:39 29.07.2020
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