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Konya’da Corona virüsü şoku! Karantinaya alındı

Bir grup arkadaşıyla tatil için Konya'ya gelen Çinli turist, 'Corona virüsü' olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlanarak karantina altına alındı.

21:32 -
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Konya’da Corona virüsü şoku! Karantinaya alındı

46 yaşındaki Çinli kadın turist, tatil için bir grup arkadaşı ile Konya’ya geldi.

Baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetleri olan turist, arkadaşları tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

KARANTİNAYA ALINDI

Acil Servis önünde istifra ettiği ve kısa süreli baygınlık geçirdiği öğrenilen Çinli turist, tedavi altına alındı.

Çinli turist, ‘Corona virüsü’ olabileceği şüphesi üzerine özel oda hazırlanarak karantina altına alındı.

Turistten kan örnekleri alındığı öğrenilirken, incelemelerin sürdüğü belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç’ta hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. DHA

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Son güncelleme: 21:38 25.01.2020
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