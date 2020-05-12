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Korkulan oldu! ‘Süper taşıyıcı’ tam 46 kişiye corona bulaştırmış

Sakarya'da dün bir kadının corona olduğunu bilmeden katıldığı cenaze, mevlit gibi organizasyonlarda 59 kişiye virüs bulaştırmış olacağı açıklanmıştı. Bugün yapılan testlerde kadının temas ettiği 46 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.

Erhan KAYTANBAY
14:19 -
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Korkulan oldu! ‘Süper taşıyıcı’ tam 46 kişiye corona bulaştırmış

Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi’nde yaşayan H.A.’nın (60) dün gittiği hastanede corona testi sonucu pozitif çıkmış ve tedavi altına alınmıştı. Filyasyon ekipleri hemen kadının temas ettiği kişiler ile irtibata geçti.

H.A.’nın hastaneye gitmeden önce virüs taşıdığını bilmeden yakın zamanda düzenlenen iftar, mukabele, mevlitlere katıldığını söylemesi üzerine dün 59 kişiye test yapıldı ve bugün 46 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

46 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Vakıf Mahallesi’nde yaşanan olay sonrası 46 kişi ve aileleri ev karantinasında tutulacak. Ve onların da yine filyasyon ekipleri tarafından temas ettiği kişiler tek tek araştırılarak virüsün bulaşabileceği son kişiye kadar müdahale edilecek.

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Corona Kadın Ramazan Sakarya
Son güncelleme: 14:45 12.05.2020
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