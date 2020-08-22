Köy muhtarının asfalt isyanı!

Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı, Dallıca, Ağaçöven, Yazgünü, Açıkgüney, Sabırtaşı, Demirdöş, Sütlüce ve Bilice gibi yaklaşık 60 yıllık yerleşim yeri olan köy yollarının asfalt yüzü görmediğini belirten Dallıca Köyü Muhtarı Cuma Yeni, yol sorunlarının çözülmesini için yetkililere seslendi.

“YOL SORUNUMUZU ÇÖZMEK İÇİN ANKARA’YA GİTTİK AMA SORUN ÇÖZÜLMEDİ”

Yetkililerden talep etmelerine rağmen yılladır köy yollarının yapılmadığını belirten Dallıca Köyü Muhtarı Cuma Yeni, “Yollarımızda uzun yıllardır asfalt yok, birçok yetkiliye söylememize rağmen hala yollarımıza bir asfalt yapılmadı. Geçmişte terör sorunundan dolayı yol çalışması yapamıyorlardı şimdi ise köylerin boşalmasından dolayı yollarla ilgilenen yok. Bu sorunumuzun çözülmesi için Ankara'ya da gittik. Yetkililer yapacağız diyorlar ama son 7-8 senedir Dallıca Köyü olmak üzere 8 köyün yol sorunu çözülemedi. Ben 65 yaşındayım şuana kadar bu köy yollarında bir asfalt yüzü göremedim. Kime gittiysek herkes söz verdi ama bir türlü de yollarımız yapılmadı” dedi.

“BİRÇOK KÖYÜN ASFALTI YAPILDI BİZ HALA TOZ TOPRAKLA UĞRAŞIYORUZ”

Yaklaşık 60 senelik olan yolda herhangi bir asfalt çalışması yapılmadığını belirten Dallıca Köyü sakinlerinden Necati Yazıcı, ”Burası birçok köyün kullandığı bir grup yolu ve İçişlerine bağlı güvenlik yolu olarak kullanılıyor geçiş bölgelerinde karakol var. Bu yol 50-60 senelik bir yol ve bu yollara asfalt dökülmesi taleplerimize her zaman tamam diyorlar ancak ortada bir çalışma yok. Birçok köyün asfaltı olmasına rağmen biz ise hala toz toprak ile uğraşıyoruz. Bu yol üzerinden giden 8 tane köy var benim yaşım 73 hala bu köy yapılacak. Biz sadece yolumuzu istiyoruz kimseyle bir derdimiz yok bizde bu vatanın evlatlarıyız. Devletimizden tek istediğimiz şey yolumuzun yapılması” diye konuştu.

“YOL SORUNU HALKIN SORUNU AMA KİMSE İLGİLENMİYOR”

CHP Bingöl Merkez İlçe Başkanı Ufuk Bektaş ise, “Ben yolu yapılmayan köylerden biri olan Sütlüce köylüyüm. Yerleşim alanına uzun yıllardır yol yapılmadığından dolayı birçok insan olumsuz şartlardan dolayı göç etmek zorunda kaldı. Bu sorunla beraber köylerin birçok kısmında elektrik ve telefon sorunu da çekmeye devam ediyor. Bu köylere bir aracınızla gitmeye kalkarsanız dönüşte kesinlikle bir sanayiye götürmeniz gerekiyor. ‘Ben aracımla giderim aracım hasar görmez' diyen bir şey diyemezsiniz. Bunun dışında da yağmur yağdığı zaman hastalarımız olduğu zamanda ambulansın gelip gitmesi konusunda çok büyük sıkıntılar çekiliyor. Köy şuanda veryansın halde yıllardır buradaki insanlar bir arayı gelip yetkililere yollarının yapılmasını talep etmesine rağmen herkes ‘tamam' demesine rağmen yollarımızda bir değişiklik olmadı” ifadelerini kullandı.