Dila Koyurga adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

CHP Gençlik Kolları İzmir İl Sekreteri ve Karabağlar Belediye Meclisi Üyesi Dila Koyurga gözaltına alındı. Koyurga'nın, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu 2013 yılında sosyal medya üzerinden hakarette bulunduğu iddia edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne giden Koyurga’nın gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP İZMİR'DE BEŞ YÖNETİCİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı avukatı Mustafa Doğan İnal; dün Koyurga'nın yanı sıra CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, CHP İzmir İl Başkanı Yardımcısı Yasin Ergül, CHP İzmir İl Teşkilatı üyesi Caner Gül hakkında da yıllar önce sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar nedeni ile “hakaret” iddiasında bulunmuş ve savcılığa başvurmuştu.

“YENİ SUNİ GÜNDEMİ İZMİR ÜZERİNDEN YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yaşananlara tepki gösterdi. “Söz konusu hakaretse, memlekette kimse sizin elinize su dökemez'' diyerek AKP'ye tepki gösteren Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Anlaşılan o ki, Saray ve Saray'a hizmet eden AKP'liler, Türkiye'de yıllardır artarak süren ekonomik kriz ve kendileri zenginleşirken halkın her geçen gün daha da yoksullaşması konuşulmasın diye, yeni suni gündemi İzmir üzerinden yaratmaya çalışıyorlar.

*İktidarın cadı avcılığına özenen yöneticileri Türkiye'nin içler acısı ekonomik durumuna çözüm bulmak yerine, oturmuşlar sosyal medya arşivciliği yapmaya çalışıyor.

“SÖZ KONUSU HAKARETSE ELİNİZE KİMSE SU DÖKEMEZ”

*Bizler elbette iddia edilen konular hakkında incelememizi tamamlayıp, gereğini yapacağız. Ancak kendi paralı trolleri ve yandaş medya kurumlarındaki tetikçileri ile partimize ve genel başkanımıza ağza alınmayacak hakaret ve küfürleri edenler, bize ahlak dersi vermeye kalkınca komik duruma düşüyorlar.

*Ülke yangın yeri… Her gün işsizler ordusuna binlerce kişi katılırken, sınav tarihlerindeki saçma değişiklikle gençlerimizin geleceğiyle oynanırken, Saray talimatlarıyla davalar açılıp, tutuklamalar yapılıyorken, gündem değiştirme oyununuza düşmeyeceğiz. Söz konusu hakaretse, memlekette kimse sizin elinize su dökemez.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Dila Koyurga, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte, hakim karşısına çıkan Koyurga, konutunu terk etmemek şartıyla, ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.