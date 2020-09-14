Uğur Dündar ifşa etti, Bakan Soylu harekete geçti

Eski Yozgat AKP Gençlik Kolları Başkanı ve son yerel seçimde Yozgat Belediye Başkanlığı'na AKP’den aday adayı olan Çelebi Altuntaş, sosyal medya hesabından 2’inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü başta olmak üzere cumhuriyet değerlerine, gazetecilere ve aydınlara saldırdı.

İsmet İnönü için “Kur-an’ı yasakladı. Kur-an’ı yakarak imha etti. Allah demesini yasakladı. Hacca gitmeyi yasakladı” iftirasında bulunan Altuntaş’ın Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen için de ağza alınmayacak küfürler ettiği ortaya çıktı.

Küfürbazı ifşa eden ve hakkında işlem başlatılması çağrısı yapan Uğur Dündar’ı ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefonla aradı. Soylu söz konusu şahısla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Emniyet teşkilatına talimat verdiğini söyledi.

DÜNDAR İSYAN ETTİ, BAKAN SOYLU ARADI

Altuntaş’ın kendisi ile Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen hakkında sarf ettiği küfürleri gündeme getiren duayen gazeteci Uğur Dündar, “Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Hasan Uçak, ölmüş annelerimizin iffetine hakaret yağdıran ve ilinizden AKP Belediye Başkan adayı olan bu namus düşmanı ahlâksız müfteriye gerekeni yapmanızı bekliyoruz” mesajı yayınladı.

Dündar daha sonra attığı tweet’te ise “Biraz önce İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu aradı. Mezardaki annelerimize küfür eden ahlâksız Çelebi Altuntaş hakkında gereken işlemlerin yapılması için Emniyet teşkilatındaki yetkililere talimat verdiğini söyledi. Sayın Soylu’nun ilgisine ve duyarlı davranışına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.