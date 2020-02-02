Kullanıcı yaşı 10’un altına düştü! Ölüm oranı yüzde 100 arttı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, uyuşturucu ile mücadele için seferberlik başlatılmasını istedi.

Çokal TBMM'de yaptığı açıklamada,“2011-2019 yılları arasında uyuşturucu kullanımı neredeyse yüzde 100 oranında arttı. Uyuşturucu kullanım yaşı 10'un altına yani ilköğretim çağına kadar düştü'' dedi ve şunları söyledi:

* 2015 yılında 22 bin 19 kişi hakkında uyuşturucu kullanımından işlem yapılırken bu rakam 2018'de 66 bin 535'e çıktı.

* 2013 yılında 232 kişi, 2014'te yüzde 114 artışla 497, 2015'te yüzde 19 artışla 590, 2016'da yüzde 56 artışla 920 kişi, 2017'de ise 941 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetti. 2018'de ise 657 kişi can verdi. Tam 3 bin 837 kişi uyuşturucu terörüne kurban gitmiş.

* Salgın hastalık gibi binlerce canımızı almış. Üstelik bu canların yarısından fazlası 35 yaşın altında.