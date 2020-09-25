Kur’an kursunda çocuğa dayak kamerada!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Bedirefendi Kur’an kursunda çekildiği belirtilen görüntülerde Kur’an kursunda yatılı kalan çocuğa bir kişinin şiddet uyguladığı görülüyor. Çocuğun acı çekmesine ve ağlamasına aldırmayan kişi, elindeki terlikle küçük çocuğa vurması kameraya yansıyor.

“DİYANET İŞLERİ BAŞKANI BUNUN HESABINI SOR”

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, şu ifadeleri kullandı:

* Bu görüntüler az önce memleketim Elbistan'daki Bedirefendi Kuran kursunda çekildi.

* Diyanete bağlı kuran kursunda çocuklarımıza yapılan bu davranışı onaylayan hiçbir hemşerim olamaz.

* Atatürk'e hakaret eden Diyanet İşleri Başkanı bunun hesabını sor ve millete bilgi ver.