Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün? 2020 Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı var mı?

Yılın iki büyük bayramından olan Kurban Bayramı için artık çok az bir süre kaldı. Vatandaşlar Kurban Bayramı tatili için hazırlıklarında son aşamaya gelirken, bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmadığı konusu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kurban Bayramı hakkında yaptığı açıklamalarda yasağa dair bir ifade kullanmadı. Ancak Kurban Bayramı için vatandaşlardan tedbirli davranmaları yönünde uyarılarda bulundu. Peki bu sene Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte 2020 Kurban Bayramı ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, TATİL KAÇ GÜN OLACAK?

KURBAN BAYRAMI AREFESİ – YARIM GÜN – 30 TEMMUZ PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI – 1. GÜN – 31 TEMMUZ CUMA

KURBAN BAYRAMI – 2. GÜN – 1 AĞUSTOS CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI – 3. GÜN – 2 AĞUSTOS PAZAR

KURBAN BAYRAMI – 4. GÜN – 3 AĞUSTOS PAZARTESİ

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı Arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelmektedir. Arefe günü normalde yarım gün mesai oluyor. Yani yarım gün tatil oluyor. Resmi kurumlar ve bankalar öğle saatine kadar hizmet veriyorlar.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban bayramı tatili için resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak bayram Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. Tatilin 4 gün sürecek bayramın süresi ile kısıtlı olması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN KURBAN BAYRAMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

* Cuma günü vasıl olacağımız mübarek kurban bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Kurban için tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır. Ülkemizde kesilecek büyük ve küçükbaş kurbanlıkların tamamı yerli üretimdir.

“TEDBİRLER YEREL YÖNETİMLER VASITASIYLA ALINMIŞTIR”

* Gerek kurbanlıkların kontrolü, kesim yerleri, temizlik hususunda gereken tedbirler ağırlıklı olarak yerel yönetimler vasıtasıyla alınmıştır. Kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için bayramın ikinci ve üçüncü günlerinin de değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Yola çıkacakların dikkatli olmalarını rica ediyorum.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu ile bugün yaptığımız kapsamlı görüşmede, salgında mevcut durumu, dünyada ve ülkemizdeki seyri değerlendirip, tedbirleri ele aldık. Bakanlıklarımız arası koordinasyonu, KURBAN BAYRAMINDA gerekli uygulamaları gözden geçirdik.” açıklamalarında bulundu.