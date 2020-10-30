KYK mağdurları anlatıyor…

Üniversiteyi bitirdikten sonra Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçları ile karşı karşıya gelen yaklaşık 3 milyon 100 bin üniversiteli genç borcunu ödeyemedi. 300 bini hakkında ise yasal işlem başlatıldı. Borçlarını ödeyemeyen gençler, bir süredir sosyal medya üzerinden kampanya yürüterek borçların silinmesini istiyor.

SÖZCÜ’nün başlattığı #KYKBorçlarıSilinsin kampanyasına destek çığ gibi büyürken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da KYK mağduru gençlerle buluştu. Gençler KYK borçları yüzünden yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı;

*Maddi imkanım olmadığı için ben de burs için başvuruda bulundum. Farklı insanlar bu bursu alırken ben öğrenim kredisi almak zorunda kaldım. 2017 yılında mezun oldum ve 2018 yılında geri ödemem gerektiği belirtildi. Bu konuda uyarılar da yapıldı ancak ben şu an çalışıyorum ama bir yandan da geçimimi sağlamak zorundayım. Bunun dışında iki tane kardeşim var ve bunların eğitimlerine de destek sağlamak zorundayım.

*Bir çok arkadaşım aldıkları kredilerinden fazlasını ödeme konusunda şikayetçiler. Örneğin bir arkadaşım 11 bin 250 TL’ye imza atmış fakat ödemesi gereken miktar 15 bin TL’den fazla. Böyle bir faiz işleniyor. Erteleme ya da dondurmak istesek taksit aksatıldığı için sıkıntı yaşıyoruz.

10 TL FAİZ ÖDEYECEK

*16 bin 500 TL KYK kredisi almışım şu an 27 bin 500 TL olmuş faiziyle birlikte ve ben bunu ödeyemiyorum. Bu dönemde çok iş aradım sonunda bir iş buldum ama bu seferde pandemi nedeniyle işten çıkarıldım. Devletin bana sağladığı tek destek ise bin 68 TL.

*Ben de ablamda mezun olduk ancak atanamadık. Benim 19 bin 750 TL olarak imza attığım KYK borcu 27 bin 750 TL olmuş. 20 bin TL de ablamın borcu var. Şu an bizim aile olarak 50 bin TL borcumuz var.

*Tam burslu olarak başladım ben üniversiteye son yılımda neden kesildiğini bilmediğim bir nedenden dolayı bursum kesildi. Bu öğrenim kredisi olarak devam etti. Tarih öğretmeniyim ama atanamıyorum. Mülakata girdiğim zaman da bana sıfır verildi, atanamadım.

*Devlet Yap İşlet Devret ile projelere bugüne kadar 130 milyar dolar hazine garantisi vermiş. Kanal İstanbul’a 204 milyar TL maliyet ayırabiliyor. Bunu yapabilen devlet KYK borçlarına nasıl bir şey yapamıyor.

“BU PARAYLA BEN BİR İŞ KURABİLİRİM”

*Biz atanamadık bari kendimize bir gelecek düzenleyelim diyoruz. Benim bir klinik açmak için 40 bin TL’ye ihtiyacım var. Ben daha 2 sene önce 26 bin TL’ye imza attım. Ben bu borcu bitirene kadar 35-36 bin TL olacak. Bu parayı devlet benden almazsa ben en azından kendime bir iş kurarım.

*2021 yılının temmuz ayında ilk taksitimin ödenmesi isteniyor. Normalde ana para ödemesi 36 ay. Şimdi soruyorum ben 18 ay faiz ödemesi olur mu? Müteahhitlere bu kadar faiz siliyorlar, devletimiz bize mi hizmet ediyor yoksa bu müteahhitlere mi?

*Gençlerde büyük bir umutsuzluk hakim. İş kaygısı bu yaşa kadar gelip hala ailemizden para istiyor olmamız bizi bitik olarak hissettiriyor. Buna bir çözüm getirilmesi gerekirken işler daha kötü bir duruma getiriliyor.

KILIÇDAROĞLU ÖĞRENCİLERE DESTEK VERDİ

Öğrencilerin sorunlarını dinleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise şu ifadeleri kullandı;

*Bu sorunu çözmenin iki yol var. Devletin gerçekten bu paraya ihtiyacı varsa dersiniz ki faizi silelim ana parayı da belirli taksitlere bölelim, bu zaman dilimi içerisinde öğrenciler taksitlerini ödeyebilirler. Ama bunların içerisinde gerçekten iş bulamayanlar için bu uygulamanın iş buluncaya kadar sürdürülmesi lazım.

*Gelişmiş ülkelerde de dar gelirli öğrencilere yardım yapılır. Faiz yükünün kalkması gerektiğini biz her seferinde öğrenciler gibi yineledik. Borcun tamamen silinmesi konusunda ise diğer vatandaşlar ‘ben vergi borcumu ödedim siz de ödeyin’ diyebilir ama sizin bir işiniz olmadığı için bu haksızlık olur. Devletin size iş imkanı sunması gerekiyor. O yüzden siz sonuna kadar haklısınız.

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