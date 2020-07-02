Liderlerden Sivas Katliamı mesajı

Sivas’ta, 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nde 33 aydın yakılarak katledildi. Liderler katliamın 27. yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katliamı, “27 yıl önce bugün, toplumdaki ayrıştırmanın nelere yol açtığının en acı örneğini yüreğimizin en derinlerinde yaşadık. Sivas Katliamı’nda yitirdiğimiz 33 canı saygı ve rahmetle anıyorum” sözleriyle andı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Aklın sustuğu, vicdanın yandığı, insanlığın öldüğü tarih: 2 Temmuz 1993. Bir daha olmasın diye, Yezid’lere gün doğmasın diye” diyerek bir video paylaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan “2 Temmuz 1993 Madımak ve 5 Temmuz 1993 Başbağlar, toplumun farklı kesimlerini birbirine karşı kışkırtmak, aralarına kan davası sokmak ve barış içinde bir arada yaşayamaz hâle getirmek maksadıyla yapılmış karanlık katliamlardır. Operasyonel girişimlerle üretilen düşmanlık ve terörden, kendi çıkarları uğruna fayda sağlamayı amaçlayanlara inat, her birimizin acısını hepimizin acısı kılmalıyız. Kayıplarımızın hatırasını en iyi şekilde, hep birlikte çoğulcu demokratik bir sistem inşa ederek yaşatabileceğimize gönülden inanıyorum. #Madımak ve #Başbağlar katliamlarında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.



”SİVAS KATİLLERİ ASKERE GİTTİ, İŞE GİRİP ÇIKTI”

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da Sivas ve Çorum katliamlarına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, ”Katliamcı güruh haftalar öncesinden bildiriler dağıtıp ‘kıyam’ ve ‘katliam'’çağrıları yapmasına rağmen, birkaç kişilik eylemlere dahi binlerce polisi yığan devlet o gün hiçbir polisi müdahale etmek için katliamın yaşandığı bölgeye göndermedi” denildi.

Katillerin bazılarının Sivas’tan hiç ayrılmadan yaşamlarına devam ettikleri, hatta resmi olarak haklarında arama kararları olmasına rağmen evlendikleri, askere gittikleri, işe girip çalıştıkları, ehliyet aldıkları anlaşıldığı kaydedildi.