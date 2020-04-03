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Mahkemeden İBB’ye kötü haber! İmamoğlu isyan etti…

Bölge İdare Mahkemesi, İBB'nin Haydarpaşa ve Sirkeci Gar alanları ihalelerine yaptığı itirazı reddetti. Kararı Danıştay'a götüreceklerini ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır" dedi.

09:50 -
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Mahkemeden İBB’ye kötü haber! İmamoğlu isyan etti…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Haydarpaşa ve Sirkeci Gar alanları ihalelerinden İBB İştiraklerinin elenmesini yargıya taşımış, kararın iptali için Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Mahkeme bugün aldığı kararla İBB’nin itirazını reddetti.

İMAMOĞLU: ÇOK MANİDAR

Kararı Twitter hesabından duyuran Ekrem İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

* Mahkeme, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili ihaleye itirazımızı reddetti. İstanbullular adına, şehrin tarihi, kültürel ve doğal varlıklarını korumaya devam edeceğiz ve kararı Danıştay’a götüreceğiz.

* Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır.

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Son güncelleme: 10:20 03.04.2020
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