Manisa’da köylülerin direnişi devam ediyor

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı çapaklı Mahallesi'nde yapılmak istenen biyogaz enerji santraline karşı direnen ve 24 Temmuz tarihinde jandarmanın sert müdahalesiyle karşılaşan mahalle sakinleri, 24 Eylül tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile ikinci şoku yaşamışlardı. Yayınlanan kararnamede biyogazın yapılacağı alana yakın 5 araziye acele kamulaştırma kararı verilmişti.

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile ikinci şok yaşayan mahalle sakinleri Salihli Çevre Derneği'nin öncülüğünde mahallenin meydanında miting gibi eylem yaptı. Eyleme CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP İzmir milletvekili Kamil Okyay Sındır, çeşitli partiler, sivil toplum örgütleri ve çevre dernekleri katıldı.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı eylemde köylüler ellerindeki ‘Acele Kamulaştırma Zorbalıktır', ‘Havama, Suyuma, Toprağıma Dokunma', ‘çapaklı toprağı tarım İçindir. Sermaye İçin Değil' yazılı dövizlerle tepkilerini dile getirdiler.

“HALKIN PARASIYLA HALKIN TOPRAĞINA EL KOYDULAR''

Eylemde konuşan Salihli Çevre Derneği Başkanı ve mahalle sakinlerini avukatı Seçel Ege Değerli, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile biyogaz enerji santraline yakın toplam 107 dekarlık 5 arsanın acele kamulaştırmasının yasal bir dayanağının olmadığını söyledi.

Kamulaştırmayla köylünün geçim kaynağı olan tarım arazilerinin gasp edildiğini ifade eden avukat Değerli, “Halkın yararına diyerek, halkın parasıyla halkın topraklarına el koydular. Önümüzde bir matruşka gibi duran, o dayağa ve o gaspa sebep olan kaynak nedir? Köylülere dayak atıp, arazilerinin gasp edilmesinin arkasında kimler var. Bunu iyi araştırmamız ve öğrenmemiz gerekiyor. Bize devlet eşittir şirket demek istediler. Kamulaştırılan mallar ile insanların geçim mallarına el konuldu. Bu anlamda Salihli Çevre Derneği olarak halkın mallarına kamulaştırmayla el konarak, şirkete peşkeş çekilmesine, tarım topraklarının talan edilmesine asla izin vermeyeceği. Mücadelemiz devam edecek.'' diye konuştu.

CHP'Lİ ÖZEL, ERDOĞAN'A SESLENDİ

Eyleme katılarak mahalle sakinlerine destek veren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile yapılan acele kamulaştırma karanında bir kamu yararı olmadığını, mahalle sakinlerinin büyük kayba uğradığını dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Özel yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak; şöyle konuştu;

“Acele kamulaştırma Cumhurbaşkanın imzasıyla oluyor. Gerekçesine bakarsan, yüksek kamu menfaati ve yurt savunması. Bu şartlarda yapılması gerekir. Ülkenin güvenliği tehlikedeyse, hepimiz için çok önemli bir mesele varsa yapacaksın. Bir biyogaz tesisi için Çapaklı'dan başka bir yer yok mu? Buraya değil de bir dağın başına yapsan ne olur? Niçin buraya yapılıyor, bunun bir açıklaması yok. Şimdi biyogaz tesisini kurup, tarlaları işlevsiz hale getirmenin, pis kokulardan bu köyü yaşanmaz hale getirmenin nasıl bir kamu yararı var. Bunda kimin yararı varda sen gidip acele kamulaştırma kararı alıyorsun.

Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Ey Recep Tayyip Erdoğan, sen geçen sene tesislere, santrallere, termik santrallerin bacalarına filtre takılmasında partin 3 sene daha takılmasın dedi. Herkes kızdı ve itiraz etti. Döndün veto ederken dedin ki ‘Bir tarafta halkın istekleri, bir tarafta sermaye. Ben halkım istiyorsa halkımın yanında olurum' dedin. Şimdi tekrar Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Çapaklıya gel, Çapaklı'ya yetkilileri yolla ve sor bakalım Çapaklı sermaye karşısında ne diyor? Sermayemi Çapaklı mı? Çapaklı bu tesisi istemiyor. :Bu tesiste kamu yararı yok. Bu tesiste sadece bir yatırımcının çıkarları var. Bu nedenlede attığın o imza geri alınmalıdır. Bende bu konuyu TBMM'de sürekli gündeme getireceğim. Büyük bir mücadele vereceğiz. Çapaklı halkıyla direnmeye devam edeceğiz.''

CHP'Lİ BAKIRLIOĞLU, “KAMUŞTIRMA DEĞİL EL KOYMA''

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise, kamulaştırma kararının köylünün malına gasp etme olarak değerlendirerek, son 17 yılda 1609 kamulaştırma kararı ile AKP iktidarının vatandaşların arazilerini sermaye şirketlerine peşkeş çektiğini ifade etti.

CHP'li Bakırlıoğlu, “Son 17 yıla bir bakın. Toplam 1607 acele kamulaştırma ile tek adam rejimi ve onun iktidarı sermayeye vatandaşın verimli arazilerini peşkeş çekti. Bunun en son örneğini de çapaklı'da yaşadık. Devlet vatandaşın arazine el koyarak parasını ödeyecek, şirket bedavadan arazinin üstüne konacak ve cebini dolduracak. Böyle bir durum asla olamaz. Parasını devlet ödesin vatandaşın malına çöksün, sermaye kazansın. Hiçbir kanun maddesinde böyle bir şey yazmaz. Kanuna aykırı olan bu kamulaştırmaya karşıyız. Çapaklı halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.