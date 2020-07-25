Mansur Yavaş’ın başlattığı ‘Afiyet Ver’ kampanyası ilk gününde 1 milyonu aştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ilgi gören ‘İftar Ver’ kampanyasından sonra Kurban Bayramı için ‘Afiyet Ver’ hareketini başlatmıştı. İlk gününde yoğun ilgiyle karşılaşan kampanyada 1 milyon TL’lik sipariş verildiği açıklandı.

81 İLDEN 1 MİLYON TL’LİK SİPARİŞ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın başlattığı Afiyet Ver kampanyasında 18 saatte 81 ilden 1.000.000 TL tutarında kavurma ve kıyma siparişi verildi. İyiliğin bulaşıcı olduğunu bir kez daha gösteren hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” açıklamasında bulundu.

ANKARA’DAN SONRA EN ÇOK DESTEK İSTANBUL’DAN

Kampanyada şu ana kadar 19 bini aşkın paket siparişi verildi. En çok bağış 11 bin 827 paket siparişiyle 3 bin 781 hayırsever tarafından Ankara’da yapıldı. Ankara’yı 994 hayırseverin 3 bin 381 sipariş verdiği İstanbul izledi.

İzmir’den 187, Antalya’dan 105, Bursa’dan 102, Kocaeli’den 78, Balıkesir’den 75, Konya’dan 66, Eskişehir’den 58, Samsun’dan 39, Trabzon’dan 21 hayırsever kampanyaya bağış yaptı.

EYLÜL AYINDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK

Kampanya kapsamında hayırseverlerin “afiyetver.com” adresi üzerinden satın alacağı 800 gramlık kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konserveleri Eylül ayından itibaren ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

‘AFİYET VER’ KAMPANYASI NEDİR?

Halk Ekmek Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Afiyet Ver” kampanyası kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın tespit ettiği gelir seviyesi düşük ailelere ücretsiz olarak sağlıklı ve uzun ömürlü konserve şeklinde kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma dağıtımı gerçekleştirilecek.

İhtiyaç sahibi ailelerin protein ihtiyacının karşılanması amacıyla gıda kodeksine uygun hijyenik koşullarda ve veteriner hekim denetiminde kesilen hayvanlardan elde edilen yaklaşık 1500 gram çiğ etten üretilen 800 gramlık kavrulmuş kuşbaşı ve kıyma konservesinin tamamı ya da yarısı KDV ve hizmet bedeli dahil elektronik ortamda satışa sunuldu.

4 ayrı fiyat seçeneğinin sunulduğu “afiyetver.com” adresi üzerinden; Kavrulmuş kuşbaşı paketleri: 400 gram için (paketin yarısı) 32 lira 50 kuruş, 800 gram için 65 TL; Kıyma paketleri: 400 gram için (paketin yarısı) 27 lira 50 kuruş, 800 gram için 55 TL ödenerek kredi kartıyla satın alınabiliyor.