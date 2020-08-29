Mansur Yavaş’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle başkentin dört bir yanını kutlamalara hazır hale getirerek pandemi kuralları çerçevesinde yapılacağını söyledi.

Yavaş'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı şöyle:

* Milletimiz kendisine dayatılmaya çalışılan esareti reddetmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde onurlu bir kurtuluş mücadelesini birlik ve beraberlik içerisinde vermiş, ezelden beri süregelen bağımsızlık ruhunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

* Yokluklar içerisinde kazanılan bu zafer, candan ve serden geçenlerin fedakârlıkları ile ortaya konan kutlu bir mücadelenin sonucudur. Bizler için zaferimiz, tarihten geleceğimize tutulan bir ayna, gençlerimize yol gösterecek ve asla sönmeyecek bir meşaledir. 98 yıl önce ağustos ayında Ankara'dan yanan bu ışık, ilelebet vatanımızın üzerinde parlamaya devam edecektir.



“YÜREĞİMİZDEKİ COŞKU İLE BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ”

Kutlamaların pandemi kuralları çerçevesinde yapılacağını ifade eden Yavaş, “Dünyayı sarsan pandemi süreci nedeniyle bu sene ‘Zafer' ruhunu gözümüzdeki hasret ve yüreğimizdeki coşku ile birlikte yaşayacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sergilerimiz, söyleşilerimiz ve konserlerimizle bu coşkuyu ABB TV ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden evlere taşıyacak bir dizi özel program hazırladık. Başkent'i Ay-yıldızlı bayrağımız, Atatürk posterlerimiz ve Zafer Bayramı afişlerimizle donatarak coşkumuzu kentimizin dört bir tarafına taşıdık. Zorlu pandemi sürecini geride bıraktığımızda, diğer bayramlarımızda söz verdiğim gibi, Zafer Bayramı'mızı da elimizde bayraklarımız, dilimizde marşlarımız, gönlümüzde bağımsızlık sevdamız ile birlikte sokaklarda kutlayacağız” ifadelerine yer verdi.

“KURTULUŞ KAHRAMANLARIMIZI ŞÜKRANLA ANIYORUM”

Mansur Yavaş mesajını şöyle tamamladı:

* Bu duygu ve düşüncelerle, hürriyet ateşimizi yakan ve zaferimizi bizlere armağan eden başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.