Mansur Yavaş’tan İYİ Parti açıklaması

İYİ Parti’nin 3’üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle İzmir Gündoğdu Meydanı’nda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ve siyasetçilerin katılımıyla tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kutlama mesajı gönderdi.

Mansur Yavaş’ın mesajnda şu ifadeler yer aldı:

* İYİ Parti bundan 3 yıl önce, bloklaştırma siyasetinin egemen olduğu bir ortamda, toplumsal birliği beraberliği, bütünlüğü, kardeşliği, bereketi ve huzuru sağlamak için ortaya çıkmış; genç yaşına rağmen kısa sürede Türk demokrasisinin vazgeçilmez, köklü ve proaktif aktörü haline gelmiştir.

* Bunun en somut örneklerinden biri de 2019 yerel seçimlerinde yaşanmış, aziz milletimi menfaatleri için siyasi farklılıklar, ayrışmalar, görüşler bir yana bırakılmış ve Millet İttifakı olarak büyük bir başarı öyküsü yazılmıştır.

* Bizler de Ankara yerel seçimlerinde İYİ Parti yöneticilerinin, teşkilatlarının ve gönül erlerinin canhıraş bir şekilde nasıl çalıştıklarını, ortaya koydukları iradeyi ve verdikleri desteği asla unutmayacağız.

* Ankara’da ve Türkiye’nin birçok yerinde vicdan ve huzur döneminin başlamasına öncülük eden İYİ Parti’nin yürekli ve sağlam duruşu, ülkemiz ve milletimiz için çok büyük bir önem taşımaktadır.

* Ülkemizdeki bu değerli sürecin yaşanmasındaki en büyük emeklerden birisi, İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e aittir.

* Bu vesile ile Sayın Genel Başkan nezdinde İYİ Parti’nin 3. yaşının hayırlara vesile olmasını diliyor; tüm yöneticilerine, teşkilatlarına, üyelerine ve şu anda programı takip eden herkese başarılarla dolu nice yıllar diliyor, hepinize Başkent Ankara’dan en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

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