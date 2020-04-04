Mansur Yavaş’tan yeni öneri

CHP’li belediyelerin başlattığı bağış kampanyasında toplanan bir bölüm paranın İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bloke edilmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yeni bir sosyal sorumluluk ve toplumsal dayanışma kampanyası için harekete geçti.

Başkent’te hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceklerini söyleyen Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden hayırsever vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

* Hepimiz biliyoruz ki dayanışma gerektiren zor günlerden geçiyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmek isteyip de edemeyen hayırsever vatandaşlarımız olduğunu çok iyi biliyorum.

‘DERDİNE YETİŞİLMEMİŞ HİÇ KİMSE BIRAKMAYALIM’

* Şimdi o hayırsever vatandaşlarımıza hiç kimseyi incitmeyecek ve engel çıkarılamayacak güzel bir teklifim var. Kendiniz veya birkaç kişi bir araya gelin.

* Hemen mahallenizdeki ya da komşu mahallenizdeki bakkala, kasaba, manava gidin. Veresiye defterindeki bir ihtiyaç sahibinin borcunu ödeyin, hesabını kapatın.

* Biz komşuyuz, biz hemşeriyiz, biz milletiz. Gereğini yapalım. Hep birlikte, el ele, derdine yetişilmemiş hiç kimse bırakmayalım.

* Üstelik önümüz Ramazan. Ankaralılar olarak, bu zor günlerde lütfen böyle bir güzelliğe imza atalım, Türkiye'ye örnek olalım.