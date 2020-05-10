Mardin’de yaşanan olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nden açıklama!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatıldı.

Olaya ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Bazı sosyal medya platformlarında, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir sitenin bahçesindeki çocuklara polis ekiplerinin müdahalesi hakkında paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

* 24.04.2020 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir site bahçesinde meydana geldiği anlaşılan olayla ilgili olarak; polis aracına taş atan çocuklara havaya ateş ederek müdahale eden ve olayı zamanında sıralı amirlerine bildirmeyen Polis Memuru hakkında soruşturma başlatılmış ve görevden el çektirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NUSAYBİN KAYMAKAMLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Nusaybin Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:

* 24 Nisan 2020 Pazar günü ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması sırasında, Nusaybin ilçemiz Fırat Mahallesi’nde devriye görevi ifa eden ekibimize bir grup tarafından taş atılmıştır.

* Ekip aracından inen görevli polis memuru taş atan grubu dağıtmak saikiyle havaya 1 el ateş ederek kalabalığı dağıtmak istemiş ancak uygun olmayan ve tasvip edilemeyecek bir şekilde çocukların bulunduğu ortamda havaya ateş açmıştır.

* Hukuka uygun olmayan bu tutum ve davranışları ile hiyerarşik üstlerine bu konudan bilgi verilmemesi nedenlerine bağlı olarak söz konusu polis memuru hakkında görevden el çektirme tedbiri uygulanarak soruşturma başlatılmış ve soruşturmaya devam edilmektedir. (İHA)

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