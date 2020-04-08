Maske başvurusu e Devlet’te nasıl yapılır? Ücretsiz maske sipariş başvuru ekranı…

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu ortak karar doğrultusunda 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağını duyuruldu. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen başvurular ardından haftada 5 maske ücretsiz olarak verilecek.

MASKE E DEVLET BAŞVURU SİPARİŞ EKRANI

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Toplu alanlarda maske kullanmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından devlet eliyle maskelerin vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılacağı açıklamasında bulunuldu. İlk olarak ePTT AVM'den dağıtılmaya başlayan maskelerin dağıtım linki değişti.

DAĞITIMDA KAOS YAŞANMASINDAN KORKULUYOR

Erdoğan, “Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız” dedi ancak maskeyi dağıtacak olan PTT’nin personel sayısının yetip yetmeyeceği merak konusu oldu.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, salgın günlerinde PTT işçilerinin karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi almak amacıyla Haber-Sen 4 No'lu Şube Başkanı Gülseren Güngördü‘yle bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

PTT'de yaşanan sorunlara tepki gösteren, taleplerini dile getiren çalışanların sürgüne gönderilmeye başlandığını açıklayan Haber-Sen 4 No'lu Şube Başkanı Gülseren Güngördü, şunları söyledi

* 43 bine yakın personelimiz var. Bunların 14 bini dağıtıcı. Bunların yanında izne ayrılanlar ve karantinaya alınlar var maalesef. TÜİK verilerine göre 25 milyon hanemiz bulunmakta. Bunların hepsine 14 bin dağıtıcı ile maskelerin dağıtımı hem büyük bir sıkıntı hem de virüsün yayılmasını arttıracak. Çünkü bir kişi sadece bir eve gitmeyecek 60 eve gidecek. Hatta daha önceden dağıtıcılarımızın 120 eve kadar gittiğini biliyoruz. Milyonlarca maskenin 14 bin tane dağıtıcıyla dağıtılması neredeyse imkânsızdır. Bunlar dağıtılmadığı sürece de bize bir mobbing uygulanacak.