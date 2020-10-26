Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu açılıyor

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan 18 kilometre uzunluğundaki 15 istasyonlu Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ndan bir gün önce 28 Ekim Çarşamba günü hizmete alınacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla 28 Ekim'de düzenlenmesi planlanan açılış töreninin, pandemi nedeniyle iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendiği, hattın törensiz olarak hizmete alınacağı öğrenildi. Hastanede corona virüs tedavisi süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni metro hattı ile ilgili 27 Ekim Salı günü önemli bir duyuru yapacağı bildirildi.

1.5 SAATİ AŞIYORDU

Yapımına 2014 yılında başlanan İstanbul'un yeni açılacak metro hattının merak edilen ayrıntılarını SÖZCÜ okurları için derledik. Yeni hattın günlük 1 milyon civarında yolcu taşıyan metrobüsün ve E-5'in yoğunluğunu azaltması hedefleniyor. Avrupa Yakası’nın en yoğun nüfusa sahip 8 ilçesi Bağcılar, Esenler, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu'nu birbirine bağlayacak olan hatta; tek yönde saatte 35 bin, günlük 450 bin yolcu taşınacak. Hattın 4 istasyonunda toplam bin 100 araçlık otopark yer alacak. Zaman zaman 1,5 saati aşan Mecidiyeköy-Mahmutbey arası, metro ile 26 dakikaya inecek.

SALGIN GECİKMEYE NEDEN OLDU

Daha önce hizmete alınması planlanan hatta, salgın nedeniyle gecikme yaşandı. Sinyalizasyon testlerini yapan İspanyol ekip, Mart ayında Türkiye'ye sıçrayan corona salgını nedeniyle ülkesine dönmüştü. İspanyol ekibin Temmuz ayında Türkiye'ye geri dönmesiyle beraber, uluslararası standartlarda yürütülen test sürüşleri tamamlandı ve uluslararası sertifikalar alınarak hat açılışa hazır hale getirildi.

SÜRÜCÜSÜZ ÇALIŞACAK

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, Üsküdar-Çekmeköy Metrosu'ndan sonra Türkiye'nin ve İstanbul'un ikinci sürücüsüz metrosu olacak. Avrupa Yakası'nın da ilk sürücüsüz metrosu olma özelliğini taşıyan hatta, tam otomatik sürücüsüz trenler hizmet verecek.

3 MİLYAR TL'YE MAL OLDU

Yaklaşık 3 milyar TL'ye mal olan hattın ikinci etabı olan Kabataş-Mecidiyeköy bölümünün 2022 yılı başında tamamlanması hedefleniyor. İkinci etap da tamamlandığında hattın toplam uzunluğu 24,5 kilometreye, istasyon sayısı da 19'a çıkacak.

RAYLI SİSTEM 260 KM'YE ÇIKACAK

İstanbul'da 2019 yılı mevcut raylı sistem uzunluğu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının hatları ile birlikte 233 kilometre. Yeni açılan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu ve bu yıl içinde açılacak Eminönü-Alibeyköy Tramvayı ile uzunluk, 260 kilometreye ulaşacak.

AÇILACAK İSTASYONLAR

28 Ekim günü hattın; Mahmutbey, Göztepe Mahallesi, Yüzyıl-Oruç Reis, Tekstilkent -Giyimkent, Karadeniz Mahallesi, Yeni Mahalle, Kâzım Karabekir, Yeşilpınar, Veysel Karani- Akşemsettin, Çırçır Mahallesi, Alibeyköy, Nurtepe, Kağıthane, Çağlayan, Mecidiyeköy durakları yolcularla buluşacak. İkinci etapta da Fulya, Yıldız, Beşiktaş, Kabataş durakları devreye alınacak.

ENTEGRASYON NOKTALARI

Yeni hattın entegre olacağı diğer metro hatları şöyle:

* Kabataş-Taksim Füniküleri ile Kabataş İstasyonu'nda

* Yenikapı-Hacıosman Metrosu ile Mecidiyeköy İstasyonu'nda

* Bakırköy İDO-KirazlıKayaşehir Metrosu ile Mahmutbey İstasyonu'nda

* Gayrettepe-3. Havalimanı Metrosu ile Kağıthane İstasyonu'nda

* Eminönü-Kabataş Tramvayı ile Kabataş İstasyonu'nda

* Topkapı-Sultançiftliği Tramvayı ile Karadeniz Mahallesi İstasyonu'nda

* Eminönü-Alibeyköy Tramvayı ile Alibeyköy İstasyonu'nda

* Metrobüs ile Mecidiyeköy İstasyonu'nda

* Deniz yolu ulaşımı ile Kabataş ve Beşiktaş istasyonlarında

YOLCULUK SÜRELERİ

İstanbul'un yeni metro hattı yolculuk sürelerini kısaltacak. Bu hattın tamamı devreye alındığında Beşiktaş-Mecidiyeköy arası 6 dakikaya inecek.

Diğer yolculuk süreleri de şöyle kısalacak: “Mecidiyeköy-Alibeyköy 8 dakika, Çağlayan- Gaziosmanpaşa 13 dakika, Beşiktaş-Sarıyer-Hacıosman 26 dakika, Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 dakika, Beşiktaş-Mahmutbey 32 dakika, Mahmutbey-Yenikapı 40 dakika, Mahmutbey-Sarıyer- Hacıosman 45 dakika, Mahmutbey-Üsküdar 45 dakika, Mahmutbey-Kadıköy 52 dakika, Mahmutbey-Sabiha Gökçen Havalimanı 96 dakika.”