Meclis’te dağıtılan dergide, İnönü ve Ecevit hedef alındı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ‘'Çakal'ın biri Meclis'in içinde çuval çuval dergi dağıtıyor. Ne Ecevit'i bırakmışlar ne Demirel'i. Utanç verici, iğrenç bir yayın'' dedi.

İÇERİĞİNE BİLE BAKMAMIŞ

Derginin dağıtılmasına MHP'li İdare Amiri Erkan Habaral'ın izin verdiği ortaya çıktı. Haberal ‘'İmzayı attım ama ben içeriğe hâkim değildim, beni eleştirebilirsiniz” açıklaması yaptı. Merhum iş insanları Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı gibi ünlü isimler ile Aydın Doğan'ı da FETÖ ayağı olarak gösteren dergi İhlas Yayınları tarafından basıldı. Dergiye Varlık Fonu'na bağlı Borsa İstanbul'un reklam verdiği de görüldü.