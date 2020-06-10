Meclis’te saldırıya uğrayan CHP’li Özel: Utanç verici!

CHP’li Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, dün akşam Genel Kurul’da Sayıştay Başkanlığı’na 5 yeni üye seçimi için yapılan oylamanın 4 saat sürdüğünü ve AKP’li ve MHP’li vekillerin sıkılgan davranışlar sergilediğini belirtti.

Sorumluluklarının millete karşı olduğunu belirten Özel, Genel Kurul’da yaşanan kavgayı ‘utanç verici’ olarak değerlendirdi. Özel, kendisine yapılan saldırıyla ilgili şunları kaydetti:

* O arkadan saldırı fevkalade üzücüdür. Bir milletvekilinin, bir başka kişiye arkadan saldırması, şiddete başvurması utanç vericidir. Şans eseri bir yara almadan kurtulduk. Peşinden yaşananlara da üzgünüm. Bana saldıranın muhatap olduğu muameleye de üzgünüm.

* Meclis konuşulan yerdir, bizi yenecek varsa sözüyle yenebilir. Bu tip rekabeti özlüyoruz. Sözümüzü sözle yenecek, aklımızı aklıyla bastıracak, bilgimizden daha çok bilgiyi tutanağa getirecek bir rekabeti özlüyoruz.

* Bir santim eğilebiliriz, bir adım geri gidebiliriz ama bunun maliyeti bu kötücül aklın, bu karanlık koalisyonun Türkiye’ye diz çöktürmesi olur.

* O yüzden CHP’liler, onların temsilcileri, sözcüleri asla ve asla bir santim eğilmeyecek, bir kelime eksik konuşmayacaktır. Bu böyle biline.

* Kılavuzunuz kim olursa olsun CHP sizden korkmayacak, asla yılmayacaktır, asla bir adım geriye atmayacaktır.. (DHA)

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