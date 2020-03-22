Meral Akşener kaç yaşında? Meral Akşener kimdir?

1995 ve 1999 Türkiye genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi (DYP) milletvekili olarak meclise giren Akşener, 2017 yılında genel başkanlığı görevini yürüttüğü İYİ partiyi kurmuştur. İşte Meral Akşener kaç yaşında, kimdir ve nereli sorularının yanıtı…

MERAL AKŞENER KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Meral Akşener, 18 Temmuz 1956 yılında İzmit’te dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun olduktan sonra bir süre öğretmen olarak çalıştı.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora ve yüksek lisansını tamamlayan Akşener, Kocaeli Üniversitesi’nde İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı yaptı.

1994 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde DYP’den Kocaeli Büyükşehir BelediyesiBaşkan adayı oldu.

Türkiye tarihinde bir ilk olarak kadın İçişleri Bakanı olarak seçildi.

2001 yılında Milliyeçi Hareket Partisi’ne katılan Akşener, MHP İstanbul Milletvekiliolarak meclise girdi ve TBMM başkanvekilliği görevini üstlendi.

MHP’den genel başkan adaylığını açıklamasının ardından, Olağanüstü Kongre tarihini bildiren Akşener, partiden ihraç edildi.

25 Ekim 2017 tarihinde İYİ partiyi kurmuştur.

Meral Akşener, Tuncer Akşener ile evlidir ve bir çocuk annesidir.