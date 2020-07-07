Mersin Baro Başkanı Yeşilboğaz: Paralel baro istemiyoruz!

Mersin Barosu yönetimi ve çok sayıda avukat çoklu baro yasa tasarısının Adalet Komisyonu'ndan geçip Genel Kurula sunulmasını Mersin Adliye binası önünde toplanarak protesto etti.

Adliye önünde basın açıklamasında konuşan Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, baroların uzlaşmaz bir tavır içinde oldukları hususunun gerçeği yansıtmamakta olduğunu söyledi.

Baro başkanlarınca, Türkiye Barolar Birliği'ne Adalet Komisyonu'nda görev yapacak TBB temsilcilerinin baro başkanları arasından belirlenmesi talebinde bulunulduğunu ancak bu talebin ret edildiğini hatırlatan Başkan Yeşilboğaz, şu ifadeleri kullandı:

* Yine 02.07.2020 tarihinde Adalet Komisyonu Başkanlığına değişiklik taslağına ilişkin görüş bildirmek üzere görüşmelere katılma talebinde bulunulmuş, bu talep de reddedilmiştir.

* 02.07.2020 tarihli talep yazısı ile Adalet Komisyonunda baro başkanlarının görüşlerini açıklaması talebi yapılmış ancak bu talebin de reddedildiği bilgisi ulaştırılmıştır.

* Bu gelişmelerin yaşanması üzerine avukatların ihtiyaçlarının ve yasa değişikliğinin mesleki ve hukuksal zemini bulunmadığının en yüksek perdeden dile getirilmesinin sağlanması amacıyla, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun bizzat katılması talebinde bulunulmuşsa da, bu talep de sonuçsuz kalmıştır.

“TÜM BAŞVURULARIMIZ SONUÇSUZ KALDI”

Tüm yazılı başvurulara rağmen yasa görüşmelerine katılma isteklerini bizatihi iletmek için, Meclis'e gelmek zorunda kaldıklarını, ancak burada nizamiyeden içeri girmelerine ve komisyona katılmasına izin verilmediğini hatırlatan Başkan Yeşilboğaz, “Burada da, yazılı dilekçelerimizdeki gibi sürece doğrudan dâhil olmak ve tüm görüşmeleri sağlıklı biçimde takip edebilmeyi talep ettik. O gün bu gündür, Adalet Komisyonu tarafından bizimle hiçbir biçimde resmi bağlantı kurulmadı. Ne Meclis Başkanı, ne de Komisyon Başkanı bizimle hiç görüşmedi” ifadelerini kullandı.

“NÖBETİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Bundan yaklaşık bir ay önce değişikliğin sakıncalarının bildirilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanlığından randevu talebinde bulunduklarını, ancak bu talebin de sonuçsuz kaldığını belirten Yeşilboğaz şöyle devam etti:

* En başından itibaren tüm müzakere yollarını deneyen ve bugün de yasa yapma sürecine aktif olarak katılmak isteyen baroların tüm taleplerinin geçersiz olarak reddedilmesi, meclis önünde son günlerdeki yaşanan tabloyu ortaya çıkarmıştır.

* Barolar olarak, bu aşamadan sonra da tüm taleplerimizin arkasında olduğumuzu ve yasa yapma sürecinde aktif olarak katılma kararlılığımızı ve talebimizi bildiriyoruz.

* Teklif, alt komisyona sevk edilerek ve tüm demokratik söz hakları kullandırılarak bu yanlıştan dönmek için hala geç değil. Biz baro başkanları olarak meclis önünde nöbetimizi sürdüreceğiz.

* Görüşme ve kendimizi ifade edebilme talebimizin de arkasındayız. Bizi içeri almayacaklar da, burada siz basın temsilcilerinin ve sizin aracılığınızla tüm halkımızın huzurunda komisyona kendimizi ifade etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.

“CÜBBELERİMİZE DÜĞME DİKMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ”

Baroları parçalayarak cübbelere düğme dikilmeye çalışıldığının altını çizen Yeşilboğaz, şöyle konuştu:

* Son söz! Savunmadan hiç hazzetmediniz, biliyoruz. İlk fırsatta kapılarınızı ayırdınız, sonra susturmaya çalıştınız. Olmayınca, duruşma salonlarından atmaya; olmayınca, tutuklamaya; olmayınca, hastanelere göndermeye çalıştınız, ‘avukatlığı hastalık derecesinde sahipleniyorlar’ diye.

* Olmayınca, hukuksuz yargılamalarla on yıllarca ceza vermek yolunu seçtiniz. Şimdi de teslim alamadığınız baroları parçalayarak, cübbelerimize ilik açmaya, düğme dikmeye çalışıyorsunuz.

* İstiyorsunuz ki, yargının bağımsız kalan son ayağı da iktidara bağlansın. İstiyorsunuz ki, herkes sussun. İstiyorsunuz ki, bu karanlık böyle sürsün.

* Sizden öncekilere de söylemiştik duruşma salonlarında; şimdi size de aynı şeyleri söylüyoruz: Bu projenin eski sahiplerinin yakalandıklarında ilk sözlerinin ‘avukatımı istiyorum' olduğunu hiç hatırınızdan çıkarmayın.

“PARELEL BARO İSTEMİYORUZ”

Barolar olarak mücadeleyi sürdüreceklerini savunan Yeşilboğaz sözlerini şöyle noktaladı:

* Unutmayın; tarih aydınlık için, umut için, insanlık için mücadele edenleri, umudu savunanları yazar. ‘Bu barolar artık çok oldu' diyorsunuz ya.

* Siz yargıyı bağımlı kıldıkça, hukuku yok saydıkça, adaleti unuttukça, insan haklarını ayaklar altına almaya devam ettikçe; biz de “çok” olmaya devam edeceğiz.

* Siz çocuk istismarına, kadına şiddete, kadın cinayetlerine, doğanın talan edilmesine sessiz kaldıkça; biz barolar da “çok” olmaya devam edeceğiz.

* Bu ülkenin baro başkanlarının adalet adımlarına çelme takmaya çalıştığınızda da “çok” olmaya devam edeceğiz. Baroları bölmeye, susturmaya yönelik tasarı yasalaşırsa, “daha çok” olmayı sürdüreceğiz. Savunmaya dokunma. Paralel baro istemiyoruz.

Basın açıklamasının ardından avukatlar bir süre cüppeleriyle oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.

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