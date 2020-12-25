Meteoroloji uyardı: Kuvvetli lodosa dikkat

Bu hafta yurdun birçok şehir merkezi senenin ilk kar yağışıyla tanıştı ve soğuk hava dalgası geride kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

LODOS UYARISI: 75 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Meteoroloji’nin tahminlerine göre rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmekte. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney, Batı Karadeniz’in iç, Doğu Anadolu’nun güney ve doğu kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi’nde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte Doğu Karadeniz’in iç, İç Anadolu’nun doğu kesimleri ile Doğu Anadolu’da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.