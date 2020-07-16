MHP’li eski il başkanı yaşamını yitirdi!

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'ndeki yazlığında ailesi ile birlikte tatilini geçiren MHP 25’inci dönem milletvekili adayı ve eski MHP Edirne İl Başkanı Gürsel Şimşek dün sabah saatlerinde fenalaştı.

Eşi Hatice Şimşek, kızı Aybike Şimşek ve oğlu Aybars Şimşek’in haber vermesi sonucu, sağlık ekiplerinin yardımı ile özel bir hastaneye kaldırılan Şimşek hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Şimşek'in cenazesi otopsi için önce Muğla Adli Tıp Kurumu'na, oradan da memleketi İpsala‘ya götürüldü.

CUMA GÜNÜ İPSALA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

Şimşek'in cenazesinin Cuma günü İpsala'da aileye ait çiftlikte düzenlenecek öğle namazının ardından Işıklar Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

GÜRSEL ŞİMŞEK KİMDİR?

1960 yılında doğan Gürsel Şimşek, ilk, orta ve lise öğrenimi ile yükseköğrenimini İstanbul’da tamamladı. Çapa Tıp Fakültesi mezunu olan Şimşek, mecburi hizmeti için İpsala’ya tayin oldu.

MHP İpsala İlçe Başkanlığı ile başladığı siyaset hayatına il teşkilatında da çeşitli kademelerde devam etti. 1997 – 2007 yıllarında Çeltik Üreticileri Dernek Başkanlığı görevinde bulunan Şimşek, siyasete 2000 yılında Milliyetçi Haraket Partisi’nde başladı ve sırasıyla 2000 – 2002 yılları İpsala İlçe Başkanlığı, 2003 – 2007 yılları Edirne İl Başkan Yardımcılığı, 2009 – 2011 yıllarında Edirne İl Başkanı olarak görev yaptı.

MHP Edirne Kadın Kolları eski Başkanı Hatice Şimşek’le evli olan iki çocuk babası Şimşek, 2015 genel seçimlerinde MHP 25. Dönem milletvekili adayı olmuştu.

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