Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Milletin derdine AKP binasında derman arıyorlar

Yozgat’ta Millet Bahçesi yapılması planlanan Menekşe Evleri’nde mağdur edilenlerle yapılan toplantının adresi AKP İl Başkanlığı oldu.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
Haberler Gündem
Milletin derdine AKP binasında derman arıyorlar

Yozgat AKP İl Başkanlığı milletin derdine derman aranan toplantı salonuna dönüştürüldü. Millet Bahçesi yapılması planlanan Menekşe Evleri'nde mağdur edilen hak sahipleriyle yapılan toplantının adresi AKP İl Başkanlığı oldu.

Toplantıya AKP Milletvekili Yusuf Başer ve parti yöneticileri katıldı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, resmi toplantının AKP İl Başkanlığı'nda yapılmasını eleştirdi ve “Mağdur vatandaşın üzerinde baskı mı kuruluyor?'” dedi.

AKP İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıya CHP'li Ali Keven “İnsanların üzerinde baskı mı kuruyorsunuz?” dedi.

CHP'li Keven sözlerine şöyle devam etti: “Projenin muhatabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Yozgat Belediyesi olmasına rağmen toplantının yapıldığı yerin AKP İl Başkanlığı binası olmasının sebebi nedir?

Belediye Başkanı Celal Köse acaba kendisini hâlâ AKP İl Başkanı olarak mı görüyor? AKP Milletvekili ile birlikte hak sahiplerini parti binasına çağırmakta amacınız nedir? Yozgat Belediyesi'nin tabelasını kaldırın oraya da AKP tabelası asın.''

Son güncelleme: 05:41 09.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more