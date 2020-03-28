Milletvekili Alban’dan Bakan Koca’ya “Sağlık personeline mobing mi uygulanıyor ?”sorusu

Muğla CHP Milletvekili Mürsel Alban yaptığı yazılı açıklamada salgının sağlık personellerinde tedirginlik yarattığını belirterek pandemi hastanesi olarak ilan edilen hastanelerin idarecileri tarafından sağlık personeline mobing uygulandığını iddia etti. Alban şöyle konuştu:

* Ülkemizde Covid-19 (corona virüsü) vakasının görülmesinin ardından yaşanan süreç, hastalığın yayılmasının nasıl önleneceği konusunun yanı sıra sağlık personelimizin büyük bir tedirginlik yaşamasına ve buna bağlı olarak yaşanan kaos ortamına dönüşmüştür.

* Seçim bölgem olan Muğla başta olmak üzere, bir çok ilden tarafıma gelen şikayet bildirimlerinde, özellikle pandemi hastanesi olarak ilan edilen hastanelerin idarecileri tarafından, personele mobing uygulandığı iddiaları dile getirilmektedir.

* Hayatlarını ortaya koyarak canla başla çalışan sağlıkçılar, yurdun dört bir yanında tedirgin ve şüphe içindedirler.

* Bir taraftan mesleğin gereğini yapmak ve yurttaşlarımızın sağlığına kavuşması için mesai kavramı olmadan emek veren sağlık personeli, diğer bir yandan da hastalığın merkezinde risk altındadırlar.

“SAĞLIK PERSONELİ HASTALIKLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPMAYACAK”

Alban açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Covid-19 virüsü kapma riskinin en fazla yaşandığı acil servis ve yoğun bakım bölümlerinde çalışan sağlık personeli dahil, tüm hastane çalışanlarına iddia edildiği üzere, kendilerini korumak için yeterli malzeme ve koruyucu ekipman tedarik edilmemektedir.

* Çalışanlara, hastane idaresi tarafından “herhangi bir şekilde vakalarla ilgili konuşmayacak, bununla ilgili meslektaşlarınızla bile bilgi paylaşımına girmeyeceksiniz” şeklinde baskı yapıldığı yine iddialar arasındadır.

* Bu iddialar son günlerde sıkça gündeme gelmektedir. Kamuoyuna yansıyan bu iddialar doğru ise, hastane idari yönetimi toplumun bilgi alma hakkını gasp etmekte ve toplum sağlığını riske atarak suç işlemektedir.

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“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AİLELERİ DE BÜYÜK RİSK GRUBUNDA”

‘Sağlık çalışanlarımızın yanında, aileleri de büyük risk grubunun içindedir’ diyen Ablan sözlerini şöyle sürdürdü:

* Yeteri koruyucu önlemlerin alınmadığı hastane ortamından evlerine giden personel, ailelerinin sağlığı için büyük bir tedirginlik ve korku yaşamaktadır. Sağlık çalışanlarımız evlerinde çocuklarına sarılamamanın, birlikte aynı sofrada yemek yiyememenin üzüntüsü içindedirler.

* Sağlık personelimizin her şeyden önce bu tedirginlik ve korkularının giderilmesi gerekir. Çünkü hekimler, hemşireler, acil tıp teknisyenleri, hasta bakıcılar vb. sağlık çalışanlarımızın gücü ve sabrı tükenirse, bu salgın hastalıkla ilgili mücadelemizde tüm ülke olarak bir çöküşün içine girilir.

* Başta sağlık çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin bilgi ihtiyacı giderilmelidir. Hangi hastanede, kaç vaka olduğu ve bunlara yapılan işlemler açık ve şeffaf şekilde bakanlığınız tarafından paylaşılmalıdır.

* Özellikle hastalığın yayılım sürecinin en kritik eşiğine geldiğimiz şu günlerde, mobing gibi iddiaların gündeme gelmesi bile vahimdir. Bu asla kabul edilemez.

* Toplumumuzun sağlığı için bir an önce, ivedilikle sağlık personelimizin kaygıları giderilmeli, psikolojik motivasyonları artırılmalı ve dirençleri yükseltilmelidir. Sağlık personelimizin tüm korku ve endişelerini ortadan kaldıracak çalışmalar tarafınızdan yürütülmelidir.

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“HASTANELERİN İDARELERİNE BİR UYARINIZ OLACAK MIDIR?”

Milletvekili Alban Bakan Fahrettin Koca’nın aşağıdaki soruları yanıtlamasını istedi:

1- Başta seçim bölgem Muğla olmak üzere, ülke genelinden tarafınıza yukarıda söz konusu olan mobing iddiaları gibi, iletilmiş resmi bir şikayet var mıdır?

2- Bununla ilgili olarak özel veya bakanlığınıza bağlı hastanelerin idarelerine bir uyarınız olacak mıdır?

3- Yine sağlık çalışanlarının sıkça dile getirdiği koruyucu ekipman sıkıntısını, acil olarak giderecek bir çalışmanız var mıdır?

4- Tarafınızdan, hastane çalışanlarımızda ve ailelerinde haklı olarak oluşan bu tedirginlik ve korku ortamını ortadan kaldıracak, ne tür somut adımlar atılacaktır?