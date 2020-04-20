Milli egemenliğin 100’üncü yıl dönümü öncesi anlamlı toplantı

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, TBMM’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü öncesi tüm siyasi partilerin bir araya gelebilmesi ve ortak sorunları aynı masa etrafında konuşabilmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

* Bu toplantımız Türkiye'de toplumun tüm kesimlerinin hangi siyasi düşünceden olursa olsun özlediği bir durum. Ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Meclis yani toplumun bir arada olma ve ortak sorunlar için ortak kararlar alabilme anlayışı ortadan kalktı.

* Hangi siyasi partiden ya da düşünceden olursak olalım bir araya gelmeye, konuşmaya, ortak akılla kararlar almaya çok ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Salgın döneminde partilerin işbirliği içinde çalışması gerekirken bu dönemde bile hâlâ kutuplaştırma derdinde olan bir iktidar var.

* Ne salgın hastalık ne 23 Nisan bu iktidarı diğer partilerle bir araya getiriyor. Bugün bu toplantıya katılmamaları da toplumsal birlik ve beraberliğimiz adına üzüntü verici.

* İstanbul'da farklı siyasi partilerin il başkanları olarak bu toplantıları gelenekselleştirelim. Kimi zaman siyaset dışı da olsa birbirimizin halini hatrını sormak, diyalog kurmak için buna hem bizlerin hem toplumun çok ihtiyacı var.

KAVUNCU: BU TÜR TOPLANTILARA İHTİYAÇ VAR

Saadet Partisi İl Başkanı Abdullah Sevim de toplantı daveti için CHP'li Kaftancıoğlu'na teşekkür ederek, “Biz siyasi partiyiz. Siyasi partiler amaç değil araçtır. Bu ülkeye ve insanımıza hizmet için. Partimizin alacağı oyları değil bu ülkede yaşayan insanların geleceklerini, mutluluklarını ön planda tutan bir anlayışı önemsiyoruz. Partizanlık anlayışından kurtulmalıyız. Partizanlığı ortadan kaldırmadan birbirimize selam verebilerek mutlu ve huzurlu yaşamamız çok kolay gözükmüyor. Bu anlamda bu görüşme çok değerli” diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ise “Bir arada olup bunları konuşuyor olabildiğimiz için son derece mutluyum. Bu sıkıntılı dönemde bile kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dil maalesef devam ediyor. Ekmek yardımı yapan belediyelere dahi müdahale eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Milli egemenliğin 100’üncü yılında bu tür toplantılara, diyaloglara hepimizin ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.