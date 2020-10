Milli Piyango’da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, On Numara’da Büyük ikramiyeyi kazanan kişiye 916 bin 979 TL verildi. “Sahiden de on numara çekiliş! Ama kim için?” sorusunu sorarak tepki gösterdi, bu “şaibeyi” TBMM'ye taşıyacaklarını açıkladı.

CANLI YAYINDA RAKAMLAR FISILDANDI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Varlık Fonu ile imzalanan sözleşme kapsamında Sisal Şans’a devir edilen Milli Piyango oyunlarından On Numara'da yaşanan “skandalın” görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen ve Milli Piyango’nun resmi Youtube hesabında yayınlanan çekilişte bir kişinin fısıldadığı rakamların çıktığı görülüyor.

“ÇEKİLİŞİ KAZANAN KİŞİYE 916 BİN 979 TL VERİLDİ”

Yavuzyılmaz, Milli Piyango'nun Youtube hesabından canlı yayınlanan 28 Eylül 2020 tarihli çekilişte “8” ve “32” numaralarının arkadan gelen bir ses tarafından fısıldandığını ve ardından her iki numaranın da çıktığını söyledi. Çekilişi kazanan kişiye ise 916 bin 979 TL verildi.

“SAHİDEN DE ON NUMARA ÇEKİLİŞ…”

O anların görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Yavuzyılmaz, “Yaptığımız incelemelerde; 28 Eylül 2020 tarihli On Numara çekilişinde bir skandalı tespit ettik. Çekiliş canlı yayını esnasında bir ses ”8 ve 32” diye fısıldıyor, ardından küreden bu numaralar geliyor! 8 ve 32 sayılarının kısa hikayesi… Sahiden de on numara çekiliş! Ama kim için? On Numara’da bugüne kadar 12 çekiliş yapıldı. En yüksek büyük ikramiyenin verildiği 28 Eylül 2020 çekilişinde skandalı tespit ettik! TBMM’de bu şaibelerin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.