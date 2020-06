Milli Piyango’dan ‘Banko Piyango’ oyununun başlamasına ilişkin açıklama…

Geçtiğimiz günlerde süper sayısal oyunlarının detaylarını açıklayan Milli Piyango İdaresi (MPİ), bu kez de yeni başlayacak olan ‘Banko Piyango’ isimli şans oyunu hakkında duyuru yayımladı. İnternet üzerinden sanal bayiler üzerinden haftanın her günü oynanacak olan Banko Piyango’da 5 doğru rakamı bilen 1 kişi 50 bin TL, 4 rakam için 9 kişiye 500 TL, son üç rakam için 90 kişiye 50 TL, son 2 rakam için 900 kişiye 10 TL ve son 1 rakam için de 9 bin kişiye amorti ödülü dağıtılacak. İşte Milli Piyango’nun Banko Piyango oyunu hakkındaki açıklamaları…

MİLLİ PİYANGO’DAN YENİ OYUN: BANKO PİYANGO

Milli Piyango İdaresi’nden yapılan açıklama şu şekilde;

Banko Piyango oyununun başlamasıyla ilgili duyuru!

“İdaremizce Banko Piyango adı altında her gün sadece tek bir çekilişle belirlenen şanslı 5 rakam için 1 kişiye 50.000 Türk Lirası, son 4 rakam için 9 kişiye 500 Türk Lirası, son 3 rakam için 90 kişiye 50 Türk Lirası, son 2 rakam için 900 kişiye 10 Türk Lirası ve son 1 rakam için de 9000 kişiye amorti kazandıracak, haftanın 7 günü oynanabilecek yeni bir oyun tasarlanmıştır. Bilet satışları 07.06.2020 tarihinden başlamak üzere, her gün saat 22.15 ila ertesi gün saat 21:30 arasında internet üzerinden Sanal Bayilerimiz aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Her gün bütün ikramiye grupları için sadece bir kez çekiliş yapılacaktır. Bu kapsamda, çekilişler 08.06.2020 tarihinde başlamak üzere, her gün saat 22:00 itibariyle İdaremiz Kızılay Hizmet Binasında gerçekleştirilecek olup, internet sitemizden canlı olarak yayınlanacaktır. Bilet bedeli 2 Türk Lirası olacaktır. Milli Piyango İdaresi Bol Şanslar Diler…”