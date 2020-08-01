Mithat Bereket kimdir? Gazeteci Mithat Bereket’in hastalığı ne?

Özellikle 90’lı yıllarda yaptığı başarılı habercilik ile adından sıkça söz ettirmiş olan Mithat Bereket, Bosna, Halepçe, Kosova, Irak, Afganistan, Çeçenistan, Filistin bölgelerinde sıcak savaş muhabirliği yaptı. Hastalığı nedeniyle mesleğe ara vermek zorunda kalan Mithat Bereket merak ediliyor.

MİTHAT BEREKET KİMDİR?

Gazeteci-yazar. 10 Ekim 1966, Ankara doğumlu. TED Ankara Koleji (1984) mezunu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde okudu. Lise yıllarında basketbol oynadı ve bu spor dalında millî takım oyunculuğuna kadar yükseldi.

Üniversitelerarası değişim programı ile bir yıl Amerika’da Stanford Üniversitesinde eğitimini sürdürdü. Üniversite öğrenimi sırasında Milliyet gazetesinin açmış olduğu yarışmalarda ödüller aldı. 1988 yılında üniversiteden mezun oldu ve İngiltere’de Lancester Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Kıbrıs” konulu yüksek lisans çalışmasını tamamladı. Aynı dönemde BBC’de televizyon muhabirliği kurslarına katıldı. Aynı üniversitede “Köktendinci Hareketler” konusunda doktora yaptı.

1990 yılında “32. Gün” dış haberler muhabirliği ile başladığı meslek hayatını aynı programda dış haberler editörü olarak sürdüren Bereket, Milliyet gazetesinde de çalışmalarına devam etti. Ayrıca, 1997-98 yıllarında Best FM’de “Sesli Gazete” programını hazırladı. Hazırlayıp sunduğu “Pusula” haber programı 1995 yılında Kanal D’de, 1996 yılında Star TV’de yayımlandı. 1999 yılından itibaren NTV’de ekrana geldi.

Özellikle Güneydoğu sorunu ve PKK, Bosna-Hersek’te savaş, Ortadoğu sorunu ve siyasal İslâm konularındaki çalışmalarıyla tanınan Mithat Bereket, NTV’de Dış Haberler koordinatörü olarak görev yaptı. Ayrıca, bazı önemli olaylarda ana yorumcu olarak yer aldı. Serbest gazeteci ve savaş muhabiri olarak dünyanın birçok ülkesinde bulundu. Aralarında Mandela, Butto, Kaddafi, Barzani, Talabani, Rabin, Perez, Arafat’ın da olduğu birçok lider ve devlet adamıyla röportajlar yaptı.

MİTHAT BEREKET’İN HASTALIĞI NE?

Mithat Bereket, yürüme, denge ve konuşma bozukluklarına neden olan sürmenaj hastalığı nedeniyle mesleğe ara vermek durumunda kalmıştı. Geçtiğimiz yıllarda hastalığı hakkında açıklamada bulunan duayen gazeteci, “Bir süredir rahatsızlığımdan dolayı sizlerle birlikte olamadım. Yürüme, denge ve konuşma problemleri beni sizlerden ayırdı. Sonuçta ölmedim ama, dostlarımın, akrabalarımın ve özellikle de kardeşimin sayesinde ayakta kalmayı başardım…” ifadelerini kullanmıştı.