MSB, 5 balkan ülkesine sağlık malzemeleri ulaştırdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sağlık malzemelerini COVID-19 salgınıyla mücadele için 5 ülkeye sağlık malzemesi gönderdi.

İçerisinde maske, tulum ve tanı kiti bulunan paketler Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı. TSK'ya ait A400M tipi nakliye uçağı içerisindeki sağlık malzemeleri Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Kosova'ya ulaştırıldı.

MEVLANA’NIN SÖZÜ, ÜLKELERİN DİLİNDE

Yardım kolilerinin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yazısı ve logosuyla birlikte Türk bayrağı yer aldı. Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardından nice ümitler vardır. Karanlığın ardından nice güneşler vardır” sözü hem Türkçe hem de ülkelerin dilinde kolilerin üzerine yazıldı.

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İLK DURAK SIRBİSTAN

COVID-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ya ait uçağın, ilk durağı Sırbistan oldu. Uçağı ve görevli personeli Sırbistan Savunma Bakanı A. Vulin ve Bakan Yardımcısı M. Ranković karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı A. Vuçiç'e yazdığı mektup Sırbistan Savunma Bakanı A. Vulin'e takdim edildi. Sağlık malzemelerini teslim eden uçak ikinci durağı olan Bosna Hersek'e yola çıktı.

BOSNA HERSEK'E GEÇTİ

Sağlık malzemelerini taşıyan uçak Bosna Hersek'e ulaştı. Uçağı ve görevli personeli Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radončić ve Türkiye Büyükelçisi Haldun Koç karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç'e yazdığı mektubun takdim edilmesi ve sağlık malzemelerinin teslim edilmesinin ardından uçak Karadağ'a hareket etti.

ORADAN KARADAĞ VE KUZEY MAKEDONYA'YA

MSB uçağı daha sonra Karadağ'a ulaştı. COVID-19 ile mücadele için Karadağ'a gönderilen sağlık malzemeleri teslim edildi. Uçak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç'e hitaben yazdığı mektubun takdim edilmesini müteakip Kuzey Makedonya'ya hareket etti.

Karadağ'ın ardından beraberindeki sağlık malzemelerini Kuzey Makedonya'ya taşıyan MSB uçağı Üsküp'e indi. UçağıDışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tümg. Azim Nuredin ve Türkiye Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye yazdığı mektup yetkililere teslim edilirken, sağlık malzemelerini indiren uçak son durağı olan Kosova'ya hareket etti.

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SON DURAK KOSOVA

MSB'nin COVID-19 ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan uçağı Kosova'ya ulaştı. Uçağı Sağlık Bakanı Arben Vitia, Kosova Altyapı, Ulaştırma Bakanı Lumir Abdixhiku, Kosova Cumhurbaşkanı Politik Danışmanı Ardian Arifaj ve Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar karşıladı.

AKAR, KANADA'YLA COVID-19'U GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede COVID-19 ile mücadelede işbirliği ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

ÜLKELERİN CORONA VİRÜSÜ RAKAMLARI

Ziyaret edilen ülkelerin corona virüsü verileri şöyle:

Kuzey Makedonya: 617 vaka, 29 ölü

Sırbistan: 2 bin 666 vaka, 65 ölü

Karadağ: 248 vaka, 2 ölü

Bosna Hersek: 803 vaka, 34 ölü

Kanada: 18 bin 479 vaka, 402 ölü